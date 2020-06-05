▲ 【國安法．BNO】中方指BNO擴權違《中英聯合聲明》？一文看清來龍去脈

全國人大通過「港區國安法」，觸發激烈中英角力，英國首相約翰遜（Boris Johnson）及外相藍韜文（Dominic Raab）多次表明要擴大持BNO香港人的權利，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。但中方屢指英方此舉違諾，包括違反雙方互換的備忘錄，暗指英方違《中英聯合聲明》所附的一份備忘錄。當年的文本究竟怎樣寫。

中國駐英使館發言人日前回應英方計劃擴大英國國民（海外）護照問題（BNO）權利時指出，《中英聯合聲明》在香港回歸中國後，中英雙方的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉《聯合聲明》干預香港事務。而關於BNO護照問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不予持BNO護照的香港人在英居留權。

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中國外交部發言人趙立堅周四（4日）也在外交部記者會答問說，無論是在英國國民（海外）護照問題上搞政治操弄，還是國際串聯試圖干涉中國內政，都是沒有出路的。如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身立場和承諾，也違反國際法和國際關系基本準則。「我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利」。

中方所說的英方曾與中方互換備忘錄，相信是指附於《中英聯合聲明》的一份中英互換備忘錄，本文仍載於香港特區政府等官方網站https://www.cmab.gov.hk/tc/issues/jd6.htm。

其中，英方（中譯本）寫道：

1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。

中方寫道：

考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起，允許原被稱為「英國屬土公民」的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。

﻿上述中國公民在香港特別行政區和中華人民共和國其他地區不得因其持有上述英國旅行證件而享受英國的領事保護的權利。

約翰遜只談延長居留期 無談居英權

因此如BNO擴權，英方直接給香港人英國居留權，顯然是違反這份備忘錄。但首相約翰遜日前撰文表示，若北京在香港實施國安法，英國政府已經準備好更改移民政策，允許BNO人士延長簽證至一年，並獲得進一步移民權利，包括在當地工作，成為他們取得公民資格的途徑。

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他沒有提及直接給BNO居留權，只是延長港人在英國居留的時間，讓他們找工作。外相藍韜文（Dominic Raab）周四（5月28日）表示，若中國繼續立該法，英國會考慮增加BNO持有人權利，延長在英國的免簽證逗留時間至12個月，為未來獲得公民身份鋪路。

英方這種做法有沒有違《中英聯合聲明》？相信兩國或持續為此角力。

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