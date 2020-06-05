【中美金融戰】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則 防範中國企業會計欺詐

▲ 中美關係緊張升溫，蓬佩奧呼籲全球交易所，防範中國企業會計欺詐行為。

中美關係緊張持續升級，金融領域角力加大。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（6月4日）警告美國投資者，防範中國企業會計欺詐行為，又指納斯達克交易所最近收緊上市規則、加大中國企業上市難度的決定，應成各地交易所的榜樣。

蓬佩奧在聲明中稱，贊同納斯達克審計企業的要求，以確保所有上市公司遵守國際報告和檢查標準，又認為美國投資者不應承受，與不遵守規則的公司所隱藏的過度風險。

分析認為，蓬佩奧的聲明表明，美國希望讓一些中國公司更難在其他交易所上市交易，勢令緊張的中美關係摩擦加劇。

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此前，中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡「自曝」財務造假，引起美國當局對中概股監管的關注。

蓬佩奧表示，美國聯邦僱員退休基金已暫停投資對中國公司股票的，總統特朗普並正指導一個總統工作小組對，在美上市的中資企業的不同做法進行研究，目的在於保護美國的投資者。

美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿Keith Krach指出，真正的問題在於缺乏透明度，對美國投資者信息披露不足，強調不應允許任何國家對美國投資者撒謊，獲得不公平的優勢。

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責任編輯：林佩怡

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