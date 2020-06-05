  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 10:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美金融戰】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則 防範中國企業會計欺詐

經濟脈搏 09:55 2020/06/05

分享：

中美關係緊張升溫，蓬佩奧呼籲全球交易所，防範中國企業會計欺詐行為。

中美關係緊張持續升級，金融領域角力加大。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（6月4日）警告美國投資者，防範中國企業會計欺詐行為，又指納斯達克交易所最近收緊上市規則、加大中國企業上市難度的決定，應成各地交易所的榜樣。

蓬佩奧在聲明中稱，贊同納斯達克審計企業的要求，以確保所有上市公司遵守國際報告和檢查標準，又認為美國投資者不應承受，與不遵守規則的公司所隱藏的過度風險。

分析認為，蓬佩奧的聲明表明，美國希望讓一些中國公司更難在其他交易所上市交易，勢令緊張的中美關係摩擦加劇。

【中美貿易戰】納斯達克擬兩招收緊上市規則　限制中國企業IPO

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍

此前，中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡「自曝」財務造假，引起美國當局對中概股監管的關注。

蓬佩奧表示，美國聯邦僱員退休基金已暫停投資對中國公司股票的，總統特朗普並正指導一個總統工作小組對，在美上市的中資企業的不同做法進行研究，目的在於保護美國的投資者。

美國國務院負責經濟增長、能源和環境事務的副國務卿Keith Krach指出，真正的問題在於缺乏透明度，對美國投資者信息披露不足，強調不應允許任何國家對美國投資者撒謊，獲得不公平的優勢。

【中美金融戰】美參院最新審計法案  最壞結果中概股全退市

【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」

【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？

香港交易所行政總裁李小加昨稱，許多在美國上市的中國公司，今年或在港交所上市，指目前美國的氛圍變得不那麼友好。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍
2020/05/14
【中美金融戰】美國聯邦退休金擱置投資中國股票　中美金融戰第一槍
【中美貿易戰】納斯達克擬兩招收緊上市規則　限制中國企業IPO
2020/05/19
【中美貿易戰】納斯達克擬兩招收緊上市規則　限制中國企業IPO
【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？
2020/06/02
【網易上市】中概股二次上市 回流潮還是逃亡潮？
【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」
2020/06/04
【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」
經濟 股票 特朗普 蓬佩奧 中美關係 金融 退休基金 美元 中國概念股 中國

上一篇文章

【中美貿易戰】萊特希澤對中美首階段貿協進展感覺「非常好」 駁京未履諾報道

下一篇文章

【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】特朗普為何怒掀中美民航戰　美媒揭內幕
【中美角力】特朗普為何怒掀中美民航戰　美媒揭內幕
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
【中美角力】美運輸部宣布 6月16日起禁中國航班赴美
【中美角力】美運輸部宣布 6月16日起禁中國航班赴美
【中美角力】中美爆民航戰互相禁飛　香港航空公司未受波及
【中美角力】中美爆民航戰互相禁飛　香港航空公司未受波及
【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業
【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方
【地攤經濟】總理鼓勵「擺地攤」 顯失業難題暫無良方