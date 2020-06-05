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【中美貿易戰】萊特希澤對中美首階段貿協進展感覺「非常好」 駁京未履諾報道

經濟脈搏 10:12 2020/06/05

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近期中美關係緊張局勢升級，外界關注中美第一階段貿易協議會否受到牽連。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）派定心丸，表示對中美第一階段貿易協議的進展情況感覺「非常好」，指中國大量採購，反駁有關北京不履行採購承諾的報道。

萊特希澤周四（6月4日）表示，中國在新冠疫情期間履行協議，又指在結構變化上，中國做得很好，而且過去幾周看到大量採購，本周初亦購買了價值1.85億美元的美國大豆。

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他又稱，隨著華府尋求重新建立供應鏈，特別是在醫療領域，新冠肺炎疫情危機將改變美國與中國、印度和其他國家的貿易關係。

中國續買美大豆

中美近期因香港問題而關係惡化，美國總統特朗普已宣布開始取消香港特殊待遇的程序。而近日傳出中國叫停國企購買停購美國主要農產品，路透社報道，中國消息人士透露，中國已要求國有企業暫停大規模購買大豆、豬肉、玉米和棉花等美國主要農產品，不過並不是完全停止購買。

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值得注意，美國連續兩日宣布向未知目的地出售大豆，交易商表示，兩次的買家可能都來自中國。消息人士稱，一間中國國企周三（3日）購買了四艘船貨，約合24萬噸，兩名美國交易商表示，中國國有中糧集團一直在就新交易詢價。

責任編輯：林佩怡

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