▲ 【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權 不代表一定獲居英權

「港區國安法」觸發激烈中英角力，英國首相約翰遜（Boris Johnson）及外相藍韜文（Dominic Raab）多次表明要擴大持BNO香港人的權利，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。但中方屢指英方此舉違諾，包括違反雙方互換的備忘錄

其一：BNO來歷

BNO全稱「英國國民（海外）護照 British National (Overseas) Passport」，是英國與中國簽署《中英聯合聲明》確認移交香港主權後，通過《1985年香港法案》制定的一種英國「身份」。只有在1997年主權移交前，通過出生或登記而與香港有聯繫的人方可取得BNO身分，而有關登記已經在主權移交後永久結束。

其二：目前多少人持有BNO

英國駐香港總領事館表示，目前共有約35萬人擁有BNO護照，但估計實際有260萬人有資格擁有這種護照，但他們無法將這一身分轉移給子女，

其三：BNO目前的功能

BNO實際是是一種旅行證件，目前可入境英國停留6個月，持有人不能使用包括政府福利金在內的英國公共資金。

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其四：英國首相約翰遜提出的擴權方案，不代表持有人有居英權

英國首相約翰遜所指「修改移民政策」，文中僅涉兩個改變：

一是延長BNO持有人的逗留期限，由原本的6個月增至12個月 二是容許相關人士工作，好為日後申請居留權鋪路

可見這裏所涉修改，不過只是簽證而非移民制度，港人赴英既不會成為公民，更不會享有任何公民權利，包括選舉權等政治權利。至於所謂工作鋪路居留，約翰遜實無詳述任何具體安排，包括沒有提到會否針對BNO人士改變現行制度。

目前，持有工作簽證者在英國生活及工作5年，便可取得永久居留權；問題是，相關安排是否適用於BNO持有者，抑或繼續僅限於工作簽證者？況且，港人赴英之後，若然無法找到工作，又或工作性質不符要求，到12個月免簽期限屆滿，那時候又能否順利延長簽證？

另值得注意是，約翰遜既談到工作與居留權，但就並無言明工作5年便可自動成為英國公民，這些模糊之處，尚待釐清。

其五：英方提BNO擴權，有否牴觸《中英聯合聲明》

《中英聯合聲明》附有一份中英互換備忘錄，本文仍載於香港特區政府等官方網站https://www.cmab.gov.hk/tc/issues/jd6.htm。

其中，英方（中譯本）寫道：

1997年7月1日起，不再是英國屬土公民，但將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權。

中方寫道：

考慮到香港的歷史背景和現實情況，中華人民共和國政府主管部門自一九九七年七月一日起，允許原被稱為「英國屬土公民」的香港中國公民使用由聯合王國政府簽發的旅行證件去其他國家和地區旅行。

中方不點名《中英聯合聲明》，但認為BNO擴權方案有問題。中國駐英使館發言人日前說過，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不予持BNO護照的香港人在英居留權。

其六：英國民間怎看BNO擴權

英國調查機構YouGov日前進行民調，調查了近3000名英國人是支持抑或反對，向香港的BNO持有人提供更大的權利到英生活或工作；結果雖顯示支持者比反對者多，惟支持百分率只有42%，即未達一半民意。

其七：申請續領BNO需知

申請續領BNO所需4項基本文件：

‧舊BNO護照（未剪角）

‧香港永久性居民身分證雙面彩色影印副本

‧現時持有任何尚未過期之其他國家護照的全彩影印本（包括封面封底，及空白頁在內的每一頁）

‧住址證明文件正本

如申請人需要副簽，完成網上付款後，系統會提醒申請人須下載及列印副簽聲明表格，交給副簽人填寫個人資料及簽署。申請人須把副簽人的簽署紙本（hardcopy）及副簽人護照附相片一頁的彩色影印本，連同申請文件一併寄回英國護照署。

副簽人的要求：

‧必須認識申請人2年或以上，與申請人並非家庭成員、戀人及同住關係

‧18歲或以上、持有英國護照（包括持有有效BNO的人）或歐盟護照

‧官方認可的專業人士，如會計師、律師、註冊護士、教師、社工、新聞工作者等

申請續領BNO的步驟：

1. 進入「申請英國護照的網站」[英國護照署網站]，按「Start Now」。

2. 申請人須先回答問題，以分析申請人是「首次申請」抑或「續領BNO」。

問題一：「Do you live in the UK?（你是否在英國居住？）」，在港居住的申請人可揀選「No（否）」，然後再揀選「Hong Kong（香港）」，按「Continue（繼續）」。

問題二：輸入申請人的出生日期（日／月／年），按「Continue」。

問題三：「Have you had a UK passport before?（你是否曾持有英國護照？）」，BNO屬於英國護照，可選「Yes（是）」，按「Continue」。

問題四：「Is your passport lost or stolen?（你的護照是否已遺失或被盜？）」，可揀選「Yes」或「No」，再按「Continue」。如果遺失BNO，須先向英國護照署報失護照，才可進行其他申請程序。 【報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport】

問題五：「When was your passport issued?（你的護照是何時簽發？）」，輸入簽發日期後，再選擇「Which is your passport issuing authority?（哪個是你的護照的簽發部門？）」，可選「UKPA， UKPS， IPS or HMPO」或「Other（其他）」，建議選「Other」，再按「Continue」。

問題六：「Is your passport damaged?（你的護照是否有損毁？）」，揀選答案後按「Continue」。

問題七：「Do you have any passports from other countries?（你是否持有其他國家的護照？）」，如申請人持香港特區護照，選「Yes」，按「Continue」。

問題八：「What nationality is written on your passport?（你的護照所顯示的國籍為？）」一般BNO持有人可選「British National Overseas (usually resident in Hong Kong)」，按「Continue」。

回答問題後，系統會把申請人歸類，如被歸類為續領BNO（you're applying for an adult renewal.），可以進入續領程序；如被歸類為「首次申請」，或需要續答兩條問題：「Do you have a naturalisation or registration certificate?（你是否擁有歸化或入籍證明？）」及「Which country were you born in?（你在哪個國家出生？）」。

系統分析申請人是首次申請抑或續領BNO後，因疫情影響，會建議申請人考慮押後申請續領BNO，以便處理其他較緊急個案，如想繼續申請，可按「Continue」，系統會再問一次「Do you want to apply for a passport now?（你是否想立即申請？）」，再按「Yes, I want to apply now（是，我想立即申請）」。

3. 系統會指示申請人「申請護照」 (apply for a passport)，按「繼續」後，再按指示上載照片（相片規格），填寫姓名、出生日期、英國國民（海外）護照號碼等個人資料。付款前，申請人會被告知須提交什麼文件。

4. 以信用卡網上繳付護照費用連回郵郵費：105.86英鎊（約1089港元，34頁），115.86英鎊（約1192港元，50頁）。

付款後，申請人會獲發附有參考號碼（application reference）的收據，提示申請人準備所需郵寄的文件，亦可隨時登入查看申請。申請人亦可選擇以電郵或短訊接收信息，以便追蹤申請進度。

5. 完成網上申請後，申請人須在指定時間內把文件寄到英國護照署。

受疫情影響，郵寄時應留意部分快遞服務或有所延誤甚至暫停。根據香港郵政的網站資料，目前香港郵政只提供平郵服務，送遞郵件需要42至58個工作天，可在香港郵政「投寄易」網站查詢送遞郵件的價錢及所需時間。市民亦可以選擇其他速遞公司如DHL、美國聯邦快遞（FedEx）等，並可在網上查詢送遞郵件的價錢及所需時間。

實用網址：

BNO申請網址：www.gov.uk/overseas-passports

報失BNO：www.gov.uk/report-a-lost-or-stolen-passport

BNO副簽人要求：countersigning passport applications and photos

BNO相片規格：www.gov.uk/photos-for-passports

責任編輯：鄧國強

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