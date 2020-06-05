【中美角力】美擬修改禁令 或准部分中國客機飛美

中美民航領域角力有緩和跡象，路透社報道，美國計劃修改禁飛令，或允許一些中國航空公司的客運航班，繼續執飛美國航線。

中美關係緊張之際，美國政府周三（3日）表示，6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國。隨後，中國民航局周四放寬外國航空公司限制，每周復飛1班。

據中國民航局稱，下周一（8日）起，所有未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，包括北京、上海等，每周運營一班國際客運航線航班。同時因應新冠肺炎疫情，實施航班獎勵和熔斷措施。

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中國外交部發言人昨回應美國禁飛令稱，中方對此感到十分遺憾，指中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。他表示，中美一直就兩國航班安排保持密切溝通，本來雙方已取得一些進展。中方也宣布有關政策調整，冀美方不要為解決問題製造障礙。

路透報道指出，美國政府官員和航空公司高管私下對中國修改後的規定表示擔憂，尚未知航空公司會否同意每周只飛一次中國，因它們已經申請批准每天兩到三個航班。

責任編輯：林佩怡

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