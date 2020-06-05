【六四31周年】白宮籲中國履行《中英聯合聲明》承諾

在六四事件31周年之際，美國白宮當地時間周四（4日）就六四事件31年發聲明，促北京交代當年傷亡人數及被捕者情況，並呼籲中國政府履行《世界人權宣言》與《中英聯合聲明》的承諾。

白宮聲明稱，中共當年屠殺手無寸鐵的中國平民，是不會被遺忘的悲劇，呼籲中國向罹難者致敬，並交代當年喪生、拘留或失蹤人數的完整資訊。

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白宮呼籲北京履行《世界人權宣言》與《中英聯合聲明》的承諾，維護中國憲法賦予所有中國公民的權利與自由，並停止迫害數百萬名少數民族與少數宗教族群。在中國公民追求基本權利的道路上，美國人民將與他們同在。

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美國國務院昨天也按照慣例就六四事件發表聲明，國務卿蓬佩奧並公開與六四學運領袖王丹等人會面的合照。王丹表示，這是首次有美卿公開通過正式會面的方式，表達美國政府對於六四事件的關切，形容是歷史性的會面。

在北京，外交部發言人趙立堅昨稱，對於上世紀80年代末發生的那場政治風波，中國政府早有明確結論。中國取得偉大成就充分說明，中國所選擇的發展道路完全正確，符合中國國情；敦促美方摒棄意識形態偏見，糾正錯誤，停止以任何方式干涉中國內政。