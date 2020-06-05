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歐盟擬擴大審查範圍 避免國防、通信等行業被中資收購

國情動向 11:46 2020/06/05

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面對中國競爭，歐盟擬實施新舉措。路透社報道，一份公開文件草案顯示，歐盟執委會提議擴大對區內外國投資的審查範圍，以保護更多行業不被潛在的中國買家收購。此類監管政策將於10月開始實施，歐盟執委會已提議通過一項法律行動將監管範圍擴大到國防、衛星通信和核能等領域的新項目。

如果歐盟各國政府不在6月15日前提出反對，該草案將獲得通過。這是歐盟抵制一些來自中國的競爭的最新舉措。當局認為，這些競爭是掠奪性的、由政府支持的，旨在獲取行業主導地位和歐盟的技術。

從10月11日起，當併購交易宣布時，如果涉及媒體、交通和通信等領域，歐盟各國政府將有義務與歐盟執委會分享交易細節。如果範圍擴大，審查將包括更多與國防、一個新的歐盟衛星通信計劃、以及一個價值數十億歐元的核聚變項目有關的項目。涉及交通、能源和歐盟衛星定位系統伽利略(Galileo)等領域的項目已經包括在審查範圍內。

此外，受疫情影響，原定於9月在德國萊比錫舉行的中國－歐盟峰會將延期。外交部發言人趙立堅表示，中國—歐盟峰會對促進中歐關係發展具有重要意義，是中歐之間一項非常重要的政治議程，將另擇合適時間舉辦。

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責任編輯：尹航

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