【港區國安法】人行郭樹清：支持香港國際金融中心建設

中國人民銀行黨委書記郭樹清主持召開會議，提到堅決支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度及執行機制，堅定不移維護「一國兩制」，堅定不移支持香港國際金融中心建設發展，維護香港金融穩定繁榮。

人行4日發布消息，郭樹清3日上午在會上還表示，要提高金融服務實體經濟的質量及效率，按穩健的貨幣政策要更加靈活適度要求，落實好《政府工作報告》提出的涉及人行的各項任務。

會議指，要切實提高金融服務實體經濟的質量和效率，綜合運用及創新貨幣信貸工具，支持擴內需、助復產、為疫情防控、復工復產、實體經濟發展提供精準金融服務，落實好將普惠小微企業延期還本付息及購買普惠小微信用貸款兩項支持政策，幫助中小微企業渡過難關。

同時，要堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，加強金融領域重大風險防控，守住不發生系統性風險底線；及保持人行系統懲治腐敗高壓態勢。

商務部4日也曾在記者會上表示，中方將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決支持香港維護單獨關稅區地位，堅定支持香港鞏固和提升國際金融、貿易、航運中心地位。國家始終是香港繁榮發展的堅強後盾。

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責任編輯：蒯宇澄

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