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【地攤經濟】阿里、騰訊、百度齊撐地攤　一文看新舊經濟大融合

經濟脈搏 13:06 2020/06/05

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疫情衝擊內地就業市場，中央鼓勵發展地攤經濟、小店經濟，一時間，內地湧現「地攤熱」，電商也紛紛入場搶佔商機，形成新舊生意模式的大融合。本文一次列清，BAT（百度，阿里巴巴，騰訊）等電商巨頭如何對地攤及小店提供服務與支持。

阿里巴巴 （09988） 線上批發平台1688網站推出「地攤批發專區」，並提供逾700億元（人民幣，下同）免息賒購，為超過3,000萬名攤商提供進貨等服務。

騰訊 （00700） 旗下微信支付向平台超過5,000萬小微商家公布「全國小店煙火計劃」，在線下與線上一體化、福利補貼、商家教育指南、經營保障支持方面，輸出四大全新數位化政策，以幫助小微商家。

百度旗下百度地圖為地攤聚集區開闢地點資訊（POI）上傳綠色通道，大幅簡化上傳攤點聚集區位置、圖片等資訊內容流程，以令大眾更方便查詢目標地攤。

除BAT外，蘇寧、京東也推出相關舉措。

蘇寧推出20億元夜市啟動資金低息扶持計劃，為地攤夜市經營者提供資金支持。

京東發布「星星之火」地攤經濟扶持計劃，就保供貨、助經營、促就業3個方面，組織超過500億元的品質貨源，為每間小店提供最高10萬元無息賒購。

東北證券分析，隨著內地各地政策開放，地攤經濟成為經濟復甦的新動力，一方面拉動就業人數上升，另一方面帶動消費。相信不久以後，會有更多的互聯網公司，以及電商平台加入扶持地攤經濟計劃。

責任編輯：尹航

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