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【假奶粉】飲假奶粉出事？ 內地1歲半女童胸部疑發育

社會熱點 12:37 2020/06/05

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【假奶粉】飲假奶粉出事？ 內地1歲半女童胸部疑發育

內地再爆出「假奶粉」事件，江西豐城市一名一歲半女童胸部近期疑似發育，其母親懷疑是飲用一款「貝因美·臻佑」奶粉導致，當地市場監管局已介入調查。

據江西廣播電視台都市頻道此前報道，豐城市的旬女士通過微信，從一間名為「群嬰會」的母嬰店老闆購買「貝因美·臻佑」奶粉。她從4月發現，女兒的胸部比同齡嬰兒的大，而醫院檢查結果為「雙側乳腺低迴聲區，可能發育」。旬女士懷疑是女兒飲用的奶粉所致，據她稱，女兒飲了這款奶粉7個月。

報道指出，豐城市貝因美奶粉的銷售代表掃描奶粉罐底的二維碼，鑑定旬女士買到的奶粉，僅有部分是正貨。

當局介入調查

不過，據澎湃新聞，涉事門市一名工作人員聲稱，其門市所售貝因美奶粉均來自正規渠道，「所有奶粉都是正品，沒有一個是假的」。

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貝因美客服工作人員亦稱，貝因美的產品符合國家安全標準，不會造成嬰兒早熟的問題，「寶寶早熟有很多原因，不能確定是所喝奶粉導致的」。

至昨日傍晚，旬女士和涉事門店已達成和解，稱女兒的身體狀況逐漸好轉，已無大礙。

湖南省人民醫院兒科醫生張愛民分析，圖片顯示，該名女童或有乳房發育情況，但也有可能是她食用的其他輔食導致，也可能是身體其他疾病導致，無法斷定一定是奶粉所致。

責任編輯：林佩怡

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