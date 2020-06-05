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【地攤經濟】一哄而上　大連夜市太髒亂開業一天即叫停

社會熱點 12:53 2020/06/05

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【地攤經濟】一哄而上　大連夜市太髒亂開業一天即叫停

為增加就業，中國政府近日大力鼓吹「地攤經濟」，一時之間許多城市紛紛鬆綁政策，東北大連一處夜市也趕在這波浪潮下開放，卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

因經濟和就業備受新冠疫情衝擊，國務院總理李克強日前在山東煙台市考察時強調，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機」。

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李克強上述表態後，內媒也開始跟著宣傳。一些夜市趕在這波浪潮下開放，卻因經營管理不善帶來不少環境問題。

遍地膠袋和紙碗

當中，遼寧省大連市馬欄廣場一處夜市開放後，附近出現交通堵塞，衛生情況也是「一片狼藉」，所在區域的街道上留有很多塑膠袋、免洗紙碗等餐廚垃圾。

有關人員說，這個夜市為商販自發的擺攤行為，缺少統一管理，對周邊環境和交通造成影響；該夜僅僅經營一日，即已暫停營業。

見到此情此景，不少人都在網路上表示，夜市好不容易開放了，大家在消費期間應該更加注意公共衛生，「可以擺攤但是要愛護環境」、「都是不自覺啊」、「哎要管的」。

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責任編輯：鄧國強
 

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