Facebook標籤央視、新華社等國營媒體 將禁向美用戶賣廣告

Facebook周四（4日）宣布，將標籤中國、俄羅斯等的國營媒體，包括央視（CCTV）、新華社等，提醒用戶哪些內容專頁屬國營媒體，內容受到國家部分控制或全面控制。

此外，fb將於今年底美國大選前，在今夏開始封鎖此類媒體針對美國用戶的廣告。

fb表示，有關標籤國營媒體的做法，可以讓用戶了解所閱讀的新聞內容是否受到國家或政府的影響，藉此提高資訊透明度。被標籤國營媒體，則包括中國中央電視台、新華社、俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）、今日俄羅斯（Russia Today）及伊朗電視台Press TV。

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據了解，fb決定傳媒機構是否由國家操控，會根據其資金來源、管治架構、獨立性等因素。如果有足夠措施可以確保新聞編採的獨立性，就不會被Fb標記為國營媒體。同時，若某專頁認為被錯誤標記成國營媒體，可以申訴。

fb曾承認，未能阻止俄羅斯使用其平台來干擾2016年美國總統大選，並於去年宣布創建國營媒體標籤計劃。

責任編輯：林佩怡

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