【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？

中美金融戰山雨欲來，其中，美國總統特朗普周四（4日）簽署備忘錄，要求審查中概股風險，國務卿蓬佩奧又呼籲全球交易所加強限制中概股。而正值於港二次上市的網易 （09999） 招股大熱，電商巨頭京東（美：JD）也即將回歸之際，港交所或能漁人得利。

特朗普簽備忘錄 尋找方法打擊中概股

中美關係緊張，華府近期再進一步追擊中概股，特朗普昨簽署名為「保護美國投資者免受中國公司重大風險影響」的備忘錄，要求「總統金融市場工作組（PWG）」在60天內提出建議報告，針對中概股公司未能遵守美國證券法的情況，為行政部門及美國證券交易委員會（SEC）等機構提供建議，以確保美國投資人的投資安全。

特朗普在備忘錄中指，中國企業從美國金融市場獲益，但中國政府卻阻止中國企業遵守適用在美上市公司的投資者保護措施，這「既錯誤，又危險」。

蓬佩奧周四也發表聲明，警告投資者要提防中國企業的會計賬目造假行為，並敦促全球交易所仿效美國納斯特(Nasdaq)，收緊上市規則增加中國企業上市難度。

衝擊中概股回流 港交所股價升至290水平

另一邊廂，回港二次上市、擬於下周四（11日）掛牌的網易，據報累計孖展額約859億元，相當於超額認購至少131倍。京東也通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書，將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。

港交所 （00388） 行政總裁李小加就直言，今年將是香港IPO市場重要的一年，包括來自內地的大型IPO，但也有很多是從美國回流的企業。他表示，面對美國上市目前的氣氛變得不太友好，港交所已從基礎上對上市制度多個方面進行改革，令港交所變得更靈活。

事實上，市場對中概股回流存在很大憧憬，港交所的股價近期來也因此節節攀升，由上月每股港幣250元上升至目前的290元水平，昨日曾高見295.4元，創了歷史新高（除息後計）。

不過，機遇之中仍需堤防風險，若中美打金融戰，一定不會只局限於股市、影響在美國上市的中資公司，美方恐會祭出組合拳，在金融領域全方位打擊中國，而香港作為中國重要的金融窗口，很難獨善其身。能否居安思危，將決定港交所未來應對衝擊的能力。

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本報記者：蒯宇澄

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