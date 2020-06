【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消

「港區國安法」觸發激烈中英角力,英國首相約翰遜(Boris Johnson)及外相藍韜文(Dominic Raab)多次表明要擴大持BNO香港人的權利,方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。全國政協副主席、香港前特首梁振英在社交媒體評論此事,指英國政府如堅持BNO護照持有人是英國公民,所有這些人在香港的投票權應被取消。

梁振英在facebook專頁上接連兩度發貼,談及英國擬擴大BNO權利,其中一則中英雙語:

If the British Government insist that BN(O) passport holders are British nationals, we should disenfranchise all of them too.