【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消

▲ 【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應遞奪

「港區國安法」觸發激烈中英角力，英國首相約翰遜（Boris Johnson）及外相藍韜文（Dominic Raab）多次表明要擴大持BNO香港人的權利，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。全國政協副主席、香港前特首梁振英在社交媒體評論此事，指英國政府如堅持BNO護照持有人是英國公民，所有這些人在香港的投票權應被取消。

梁振英在facebook專頁上接連兩度發貼，談及英國擬擴大BNO權利，其中一則中英雙語：

英國政府在香港民主問題上指手劃腳，既然世上沒有民主政體容許外國人有投票權......如果英政府堅持BN(O)護照持有人是英國公民，所有這些人的投票權也應被取消。

If the British Government insist that BN(O) passport holders are British nationals, we should disenfranchise all of them too.

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而在此之前，梁振英也發帖指：

今天的英國金融時報刊登了我的一封就國家安全法問題反駁該報一名讀者的短信，我表示英國不應高估香港人對移居英國的興趣，尤其是如果中國政府宣布凡是接受英國政府單方面安排的香港居民，會自動喪失中國國籍和香港居留權 我並反問，如果英國政府真的相信香港的情況如此不堪，是否應該同時建議英國企業撤出香港和中國其他地方？

▲ 圖片來源：梁振英facebook

約翰遜及藍韜文屢次表明要擴大持BNO香港人的權利，方便他們赴英工作、最終獲得居留權機會。

他沒有提及直接給BNO居留權，只是延長港人在英國居留的時間，讓他們找工作。

BNO英國免簽證逗留時間延至１年 不代表有居英權

外相藍韜文（Dominic Raab）周四（5月28日）表示，若中國繼續立該法，英國會考慮增加BNO持有人權利，延長在英國的免簽證逗留時間至12個月，為未來獲得公民身份鋪路。

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英方這種做法有沒有違《中英聯合聲明》？相信兩國或持續為此角力。

中國駐英使館發言人日前回應英方計劃擴大英國國民（海外）護照問題（BNO）權利時指出，《中英聯合聲明》在香港回歸中國後，中英雙方的權利和義務均已履行完畢，任何國家無權藉《聯合聲明》干預香港事務。

而關於BNO護照問題，英方曾與中方互換備忘錄，明確承諾不予持BNO護照的香港人在英居留權。

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