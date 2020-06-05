【地攤經濟】王思聰公司破產連拖鞋都被拍賣 網民調侃「買來去擺攤」

疫情令不少小微企業倒閉關門，內地前首富萬達集團董事長王健林獨子王思聰旗下公司「熊貓互娛」竟也破產。在拍賣網站上，熊貓互娛的馬克杯、帽子、拖鞋等商品最低起拍價只要51元（人民幣，下同），但報名拍賣的人卻不多。有網民笑稱，當下這些拍賣品可買來擺地攤。

旗下產品15日拍賣 所得款項用於破產清算

綜合內媒報道，熊貓互娛3日在阿里拍賣上線了一批公司周邊產品，涉及抱枕、帽子、移動電源以及手機殼等23個拍賣標的，單價從20元至2000多元不等。此次拍賣是上饒市翼飛科技有限公司對熊貓互娛發起的破產清算。

此次熊貓互娛將多件物品組合成為福袋並各自命名，進行組合銷售，起拍價從51元到百元不等。拍賣活動將在本月15日10時至16日10時（延時除外）進行。

網民食花生之餘還表示，熊貓互娛已經倒閉了，再買這些周邊又有何意義；「51元太貴了」；「不知道發生了啥，熊貓突然就沒了」。另外，正值中央鼓勵發展地攤經濟、小店經濟，內地掀起擺攤熱，有網民調侃稱，當下這些拍賣品可買來擺地攤。

王思聰2015年創立熊貓互娛，經營範圍包括文化藝術交流策劃；賽事活動策劃等。該公司曾獲多筆融資，加上「王思聰」名號的加持，風頭一時無兩。但由盛轉衰只需四年。

2018年，知名遊戲主播起訴熊貓互娛拖欠簽約費1.5億元，之後在2019年3月，該公司宣布破產，並被法院列為失信被執行企業。王思聰也因為熊貓互娛的倒閉，背上了近20億元投資損失帶來的債務，並被列入失信名單，被法院頒出限制消費令。但最後一條限制消費令已於去年年底被撤銷。

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責任編輯：尹航

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