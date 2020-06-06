【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

在高雄，罷免市長韓國瑜的投票將於周六（6月6日）舉行，如果同意罷免的票數達選民人數1/4，即超過57萬多票，並多過不同意票數，即可通過罷免案，韓國瑜將成為台灣首個被罷免的直轄市長。

為什麼要罷韓？罷免過程是如何？若通過罷免又會造成什麼影響？本文將會梳理罷韓始末。

● 罷韓事件起因

在2018年11月，國民黨的韓國瑜以超過89萬票、高達53.87%的得票率，當選高雄市長，同年12月就職。但上任不足半年，韓國瑜就宣布參選總統，引發爭議。韓國瑜中間請假競選，敗選看回到高雄，但隨即遇到罷免壓力。

民間團體「WeCare高雄」、「公民割草行動」及政黨「台灣基進」等發動罷韓，去年12月向中選會送交第一階段罷韓提議書。

【台灣大選】韓國瑜得票落後 支持者跪地痛哭

【台灣大選】敗選後回高雄上班 韓國瑜稱平常心面對罷韓

●罷韓5大原因

WeCare高雄、公民割草行動及台灣基進共推由高雄氣爆自救會會長陳冠榮任領銜人，列出下面5大理由提出罷韓案：

一、韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長4個月就宣布被動參選總統 二、韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全台最高、滿意度全台最低的結果，但韓拒承認、拒道歉 三、韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害 四、「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果 五、屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及台灣形象

●罷免提案過程

按《公職人員選舉罷免法》規定，罷免程序分為提議、連署、投票三階段。

首階段提議人的人數須達選舉人數1%，估至少須達到2萬2814人，中選會已於1月公告達到；第二階段連署人須為原選舉區的選舉人，達10%以上，即超過22.8萬人，並不包括第一階段的提議人，有關連署1月啟動，3月交高雄選委會，中選會4月17日公告罷韓案連署人數過關，罷免案成立，6月6日投票。

●罷免投票門檻

罷韓投票將於6月6日上午8時至下午4時舉行，投票結束後開票。高雄將在38個行政區設立1823投開票所，警方妁將出動約7500警力維持秩序。

罷免投票的通過門檻須同時符合兩條件：

一、有效同意票數多於不同意票數 二、同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上（超過574,996票）

據高雄市選舉委員會統計，罷免案最終符合資料的投票人人數為2,299,981人。據此數據計算，罷免案同意票須達574,996票，才能通過門檻。

●罷韓可能結果

一、罷免通過

若罷免通過，會公告解除韓國瑜的高雄市長職務，由行政院派任代理市長，並在3個月內補選，韓國瑜4年內不得再選高雄市長。 如果韓國瑜提出「罷免無效」訴訟，結束前不得補選。若韓敗訴，會進行補選，但如果訴訟結束時已超過2020年12月25日（任期過半），將由代理市長做到2022年任期結束。如果韓勝訴，將恢復市長一職。

二、罷免未通過

倘罷免失敗，在韓國瑜的餘下任期內，任何人都不能再提罷免案

●韓國瑜反制

韓國瑜曾4度以法律途徑提出申請停止執行罷免案，但遭到駁回。

韓國瑜4月8日委任律師，向台北高等行政法院聲請停止執行中選會准許第二階段連署程序的公函，同月17日遭駁回。數日後不服裁定，向最高行政法院提起抗告，5月7日遭駁回

5月11日，韓國瑜三度聲請暫停執行罷韓投票，同月22日，台北高等行政法院駁回。5月27日韓國瑜第四度不服裁定，提起抗告，6月1日行政院訴願委員會駁回。

韓國瑜呼籲支持者6月6日不投票、不參與任何政治活動，在保持防疫安全前提下，出門消費、採購，支持高雄在地商家。

在罷免案答辯書中，韓國瑜引用心經「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」表達心聲，並提出15項施政成績單，包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」等，盼以政績說服市民。

●這次罷免案創下哪些紀錄

1. 台灣第一次正式立案罷免直轄市長

2. 台灣第一人被提起第二次罷免。1994年，韓國瑜等4名國民黨台北縣立委因贊成核四興建，被反核團體提案罷免，但罷免案皆未通過。

責任編輯：林佩怡