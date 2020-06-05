【疫後經濟】歐洲單車搶購潮帶挈中國廠商 單車概念股聞聲大漲

▲ 歐洲人在新冠疫情後瘋買單車帶挈中國生產商，內地單車概念股6月3日以來市值飆漲近40億元人民幣。

隨着歐洲疫情緩和，各國於5月上旬逐步「解封」，惟民眾對乘坐公共交通工具仍有所顧忌，加上政府單車出行補貼，引發歐洲單車搶購潮，其中，西班牙單車銷售增長超過22倍，帶挈內地製造的相關產品在海外成為搶手貨。相關單車概念股也聞聲大漲，上海鳳凰（滬：600679）連續3日漲停，信隆健康（深：002105）也連續兩日漲停。據統計，內地單車概念股6月3日以來市值飆漲近40億元（人民幣，下同）。

中國單車對歐出口量暴漲 訂單排到1個月後

據內媒報道，5月份中國單車和電動單車對歐出口量暴漲，上萬元的「土豪」車型也被搶購一空；電動單車商家聖米洛（Shengmilo）表示，公司5月訂單較4月上漲一倍，生產工人每天加班到12點，訂單仍排到一個月後。其營運負責人說，為應對歐洲市場暴漲，近期只能不斷招聘生產工人，月薪達5,000元。

阿里巴巴旗下跨境電商平台「速賣通」數據顯示，5月西班牙市場單車銷售額增長超過22倍，意大利、英國也都增長了4倍左右。電動滑板車的銷售額也大幅增長，其中，意大利上漲​​近9倍，英國上漲近8倍，法國增長3.8倍，本身銷售量就很高的西班牙也增長了280%。

工廠位於廣東惠州的薩瓦（SAVA）自行車有限公司負責人表示，原本在波蘭的海外倉庫有存貨，但4月訂單突然按月增30％，導致供不應求，現在訂單生產周期已延長1倍以上。該公司8成以上單車都銷往海外，主流產品售價超過1,000美元，但仍然被搶購一空。

▲ 電動單車商家聖米洛（Shengmilo）表示，公司5月訂單較4月上漲一倍，生產工人每天加班到12點，訂單仍然排到一個月之後。

單車概念股市值漲40億 上海鳳凰連續3日漲停

相關單車概念股聞聲大漲，上海鳳凰（滬：600679）連續3日漲停，信隆健康（深：002105）也連續兩日漲停。針對與單車相關的訂單與需求問題，上海鳳凰於6月4日晚發公告表示，公司主要從事兩輪單車、輻條、童車及相關產品的生產與銷售，三輪車輛相關收入佔公司營業收入的比重極小，不會對公司生產經營產生重大影響。另外，公司2019年、2020年第一季度，單車出口量佔單車總銷量的比例約為17%至18%，其中對美國、歐盟國家產品出口佔比均不足1%。

信隆健康6月4日在互動平台上回應，由於市場需求的增長，公司5月份開始接單量明顯增長，預計二季度單車零配件接單量相比去年同期將有20%以上的增長。根據信隆健康2019年年報，單車零配件2019年實現營收11.67億元，佔公司總營收的59%；海外收入方面，公司營收中海外銷售近6成。

中信證券研報指出，兩輪車作為重要交通工具，全球年銷量2.3億輛，市場空間800億美元。

在單車和電動單車行業中，中國擁有從零部件到組裝整車的完整產業鏈。業內人士表示，中國出口的單車佔全球市場份額的70%以上，因明顯的性價比優勢，海外需求一直比較旺盛。天眼查數據顯示，中國目前有51萬多家經營範圍包括單車，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的企業。地域分佈上看，廣東、江蘇、浙江、山東和福建是中國單車相關企業分佈最集中的地方。

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責任編輯：孫民

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