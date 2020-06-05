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耿爽卸任外交部發言人 稱有新崗位「後會有期」（附「金句」片）

國情動向 17:08 2020/06/05

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在北京，外交部發言人耿爽今日（6月5日）主持外交部例行記者會，他並宣布，因工作安排，他將不再擔任外交部新聞司副司長、發言人，會「奔赴新的崗位」，但未有透露去向。據《環球時報》，耿爽或將前往中國常駐聯合國代表團工作。

耿爽表示，今日應是他作為外交部發言人最後一次主持例行記者會，他並發表臨別感言：「我要對大家在過去近四年時間裡給予我的關心、幫助、支持、鼓勵表示衷心感謝。」

他哽咽稱，作為一名中國外交官，無論走到哪裡，他都會繼續講好中國故事，傳遞中國聲音，為促進中國與世界的相互了解、增進中國人民與世界人民的友好情誼，作出自己的努力與貢獻，「在此與大家道別，咱們後會有期！」

耿爽今日向記者道別，抱拳說後會有期。

據報或到中國常駐聯合國代表團工作

47歲的耿爽，曾在外交部國際司、中國常駐聯合國代表團工作，並曾任中國駐美國使館參贊，2016年出任外交部新聞司副司長​。作為外交部第30任發言人，耿爽自2016年9月26日亮相以來，在近4年時間，主持近四百場外交部例行記者會。

澳媒記者質疑外交部網站「刪」問題 耿爽：我們有決定權

沒聽到中國人對澳洲不滿？ 耿爽反駁澳媒記者：你接觸面不夠廣

耿爽在多場記者會上，曾說出不少「金句」，去年回應美國威脅加關稅時，他稱「中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套」。而在過去數月，因新冠肺炎疫情起源問題，耿爽亦多次反駁外間說法，並與澳洲記者針鋒相對，指對方「接觸面不夠廣」。

當時澳洲提倡獨立調查疫情起源，中國駐澳大使成競業受訪時認為，澳洲此舉或引起中國民眾不滿，影響消費傾向，被指是「經濟脅迫」。有澳洲記者問到沒聽到普通民眾對澳洲有不滿，耿爽叫對方，「上上中國的網絡」，記者之後表示不相信網上言論，耿爽就說「你覺得網上的言論都不真實嗎？那是誰在那裡發表言論？是機器人嗎？如果你在現實世界中沒有聽到這樣的言論，證明你的接觸面還不夠廣。」。

根據慣例，外交部設有3位發言人，發言人由外交部新聞司司長和兩位副司長兼任。耿爽離任後，目前外交部的兩位發言人分別是新聞司司長華春瑩和副司長趙立堅。

不到1年，外交部發言人已有「兩出一進」。去年7月，陸慷離任外交新聞司司長、發言人，後任外交部北美大洋洲司司長。今年2月，趙立堅作為第31任發言人首次亮相。

責任編輯：林佩怡

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