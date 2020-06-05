【地攤經濟】內地擺攤收入幾多？賣小龍蝦時薪百元賣肥皂泡機日賺千元

在中央和各地政府公開鼓勵地攤經濟、小店經濟下，除全職攤主外，不乏一些有正職的人躍躍欲試要去擺攤做兼職。不過，在擺攤熱的背後，真實收入有多少？有人一個晚上賣3個鐘小龍蝦，賺到300元（人民幣，下同），有人賣肥皂泡機日賺千元。但也有人處於虧損狀態。

白領兼職賣自製小龍蝦 時薪100元

綜合內媒報道，4月30日，受疫情影響，本是白領的北京市民趙小姐休息在家，她的朋友也未復工，二人決定擺地攤，「就當體驗生活」。她們選址在地鐵出口處，賣自己炒的小龍蝦。第一天擺攤3小時，共賣出9盒小龍蝦，收入300元左右。

▲ 不少人駕私家車去擺攤（圖片來源：江蘇衛視）

不過，趙小姐也表示，本來也不是為了賺錢而做，目的性不強，「我們自己把剩下（沒賣掉的）9盒都吃了」。

在河南鄭州，一到晚上，就有許多人駕私家車來擺攤，打開車子後備廂就儼然成了小型貨櫃架。有攤主表示，每天的收入都不錯，她靠賣肥皂泡機每天收入大概1千元左右。

▲ 攤主稱，賣肥皂泡機日收千元（圖片來源：江蘇衛視）

此外，做燒烤、煎餅果子等餐飲業，更是能在夜宵時段大賺一筆，不乏日賺兩千、月入過萬的例子。

不過，擺攤一定能賺錢嗎？有網民也分享出自己的苦悶經歷。

6月4日擺攤日記： 今日新增客戶：0，面前經過疑似客戶：0，利潤：0。 自己買了飲品、牛雜、一包煙，共支出68元。 全日虧損68元，收工。

有記者詢問街頭賣生果蔬菜的攤主，擺攤和開店上班相比，哪一個收益高？攤主稱，因自己文化水平較低，即使上班也不會有很高人工，所以相比之下還是擺攤賺得多。有網民就指出，不要大肆鼓吹擺攤能大賺，網絡流傳的發達例子雖然有，但只是少數，「誰見過多少高中層階級擺地攤或買地攤商品的？如果不是經濟困難，誰願意早出晚歸風吹日曬的去擺地攤？​」

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責任編輯：尹航

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