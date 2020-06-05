【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流（第二版）

▲ 【中美金融戰】李小加：美國政治壓力加大 促使大量中概股回流

中美金融戰升級，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署備忘錄，下令華府加強審核在美上市的中概股。港交所（388）行政總裁李小加表示，許多在美國上市的中國公司今年可能會在港交所上市，部份原因是在中國實施涉「港版國安法」後，面臨來自美國的政治壓力。

（新增中國外交部表態）

路透引述李小加在Piper Sandler主辦的網絡直播行業會議上表示：「今年將是IPO重要的一年，包括來自中國的超大規模IPO，當大大部分是從美國回流的中資企業。」

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李小加表示，過往很多中資到美國上市，是因為當年香港的上市制度未能容許他們上市。雖然港交所2018年改革上市制度，容許不同股東架構的公司上市，但同時在公司治理和雙重股權架構等實施更嚴格的門檻。

他指，不符合香港上市要求的中概股，「我們也不希望它們來港上市。」但李小加指，據港交所知道，所有即將將要回流的大公司，尤其是科技公司，都符合本港上市標準。

中國外交部：迫中企在美國退市 美國自損利益

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱「納斯達克加大中國企業上市的難度，應成爲榜樣」，中國外交部新聞發言人耿爽周五（5日）表示，一些財務造假的公司不能完全代表全部在美上市的中國公司，美方針對中國的有關言行，是對監管問題的政治操弄，逼迫中國公司從美國退市，將會損害美國投資者利益。

他在外交部例行新聞發布會上稱，美方近期針對中國公司的一些言論和做法帶有明顯的偏見。事實上中美雙方的監管機構在跨境上市公司審計及監管領域開展合作，現在的事實是美方有關監管機構不願意去解決問題。

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責任編輯：鄧國強

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