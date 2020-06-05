▲ 【中美角力】京智囊談中美冷戰 「先把家裏事做好」

新冠疫情爆發後，中美關係加速下滑，有輿論形容目前狀態是「自由落體」。美國已將中國作為頭號對手，中美關係基本已處於冷戰狀態。面對美國對華政策全面逆轉，雙方硬碰一觸即發。

處於百年大變局中，中國如何應對，更需冷靜思考。最近，多名北京智囊均對目前中美關係作出剖析，大部分專家認為，中美仍需保持合作空間，避免走入新冷戰。外交政策要穩步推進，把自己家裏的事做好。

重經濟 搶第4次工業革命先機

北京智囊、中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮最近指出，在疫情發生以後，中美出現了三大新矛盾。

一是美國甩鍋（粵語稱卸鑊）中國，把他們家的問題推給中國。

二是在中國遭遇疫情襲擊後，美國不僅沒有幫中國，反倒繼續整中國，包括台灣問題，通過了《台北法案》，包括香港和新疆搞了好幾個決議案。

三是經濟上繼續制裁，制裁華為，整華為，軍事上東海南海黃海的動作非常多。

金燦榮強調，要防範美國冒險。現在美國對中國有戰略恐懼和戰略敵意，不是很理性。在這個背景下，美國甚至有可能冒險——對中國來講最擔心的是台灣問題。

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中國怎麼應對？金燦榮表示，很簡單，把自己家裏的事做好，尤其要把經濟搞好。外部外交政策要穩步推進，行穩致遠不要太急。

一是國內的事情要做好，誰能夠把國內的事務解決好，誰能立於不敗之地。

二是誰能夠在第四次工業革命領先，誰掌握未來。

另一位專家是中國人民大學國際關係學院國際政治系教授李巍稱，未來中美關係一個基本的形態，就是承認競爭的事實，形成一種良性競爭加深入合作的狀態，這就是中美的新型關係，需要避免中美走向新冷戰。

明確安全利益邊界 構戰略互信

對於避免新冷戰李巍提出三點。第一，中美之間在很多高技術領域實現脫鈎可能難以避免，但需要繼續保持一些一般性的經濟往來，不能實現徹底的經濟隔絕。

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第二，同時，為了避免走向新冷戰，雙方都應該保持冷靜，避免價值觀的尖銳的衝突。中美之間價值觀不同很正常，中美發展模式不一樣也很正常，所以不要指摘對方，因為價值觀的衝突是非理性的。

第三，中美都要明確自身的安全利益的邊界，不要隨意的擴張自己的安全利益的邊界。最好的一種理想化的狀態是中美雙方互相讓對方都能明確自身的安全邊界在哪裏，這樣就容易構成雙方戰略上的互信。

可以預見，從現在到11月美國大選，中美兩國的競爭、戰略較量和矛盾還會增加及惡化。中國在守住底綫之餘，又不要給美國拖入非理性對抗中，這是需要高超的政治智慧及技巧。

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本報記者：高青

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