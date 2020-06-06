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【中美貿易戰協議】特朗普：與中國和睦相處是好事  但不知會否發生

國情動向 08:17 2020/06/06

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美國總統特朗普當地時間周五表示，在新冠狀病毒大流行後，他對中美籤署的第一階段貿易協議持不同看法。特朗普在白宮的記者 會上說，「我想我對這項貿易協定的看法和三個月前有些不同」。

特朗普接著說，「與中國和睦相處將是一件好事。我不知道這是否會發生。我會讓你知道的」。

此前，特朗普多次宣布中國隱瞞病毒，並在疫情規模方面誤導其他國家。他在5月初曾表示，對是否終止協議「非常糾結」。

【中美角力】京智囊談中美冷戰　「先把家裏事做好」

【中美貿易戰】萊特希澤對中美首階段貿協進展感覺「非常好」 駁京未履諾報道

在六月的第一周，中美兩個超級大國開始了新一輪針鋒相對的措施。據路透社報道，中國政府官員周一要求國企停止進口美國主要農產品。白宮則禁止中國航空公司運營飛往美國的航班。

經濟學家越來越擔心，這次舉措可能引發全球貿易衝突進入一個新的階段。但也有一些專家表示，隨著各國優先考慮從新冠大流行中復蘇，白宮不會輕易放棄與中國的貿易協議。

【中美貿易戰】美擬加強審核中概股　美證監主席讚「明智」

【中美角力】特朗普為何怒掀中美民航戰　美媒揭內幕

白宮官員最近的聲明表明，中美可能會緩和在貿易方面的關係。

美國貿易代表萊特希澤周四稱，他對中美第一階段貿易協議的實施感到滿意，並表示，雖然疫情將影響全球貿易關係，但貿易將會恢復。

【中美角力】美禁解放軍背景留學生入境 外交部批開倒車

【中美金融戰】中概股在美再遇挫 港交所有著數？

責任編輯：鄧國強

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疫情 經濟 貿易戰 中美貿易戰 冠狀病毒 路透社 美國 中國 萊特希澤 特朗普

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