【中美貿易戰協議】特朗普：與中國和睦相處是好事  但不知會否發生

美國總統特朗普當地時間周五表示，在新冠狀病毒大流行後，他對中美籤署的第一階段貿易協議持不同看法。特朗普在白宮的記者 會上說，「我想我對這項貿易協定的看法和三個月前有些不同」。

特朗普接著說，「與中國和睦相處將是一件好事。我不知道這是否會發生。我會讓你知道的」。

此前，特朗普多次宣布中國隱瞞病毒，並在疫情規模方面誤導其他國家。他在5月初曾表示，對是否終止協議「非常糾結」。

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在六月的第一周，中美兩個超級大國開始了新一輪針鋒相對的措施。據路透社報道，中國政府官員周一要求國企停止進口美國主要農產品。白宮則禁止中國航空公司運營飛往美國的航班。

經濟學家越來越擔心，這次舉措可能引發全球貿易衝突進入一個新的階段。但也有一些專家表示，隨著各國優先考慮從新冠大流行中復蘇，白宮不會輕易放棄與中國的貿易協議。

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白宮官員最近的聲明表明，中美可能會緩和在貿易方面的關係。

美國貿易代表萊特希澤周四稱，他對中美第一階段貿易協議的實施感到滿意，並表示，雖然疫情將影響全球貿易關係，但貿易將會恢復。

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責任編輯：鄧國強

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