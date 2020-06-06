【中美貿易戰協議】特朗普：與中國和睦相處是好事  但不知會否發生

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【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊
美國總統特朗普當地時間周五表示，在新冠狀病毒大流行後，他對中美籤署的第一階段貿易協議持不同看法。特朗普在白宮的記者 會上說，「我想我對這項貿易協定的看法和三個月前有些不同」。
特朗普接著說，「與中國和睦相處將是一件好事。我不知道這是否會發生。我會讓你知道的」。
此前，特朗普多次宣布中國隱瞞病毒，並在疫情規模方面誤導其他國家。他在5月初曾表示，對是否終止協議「非常糾結」。
【中美貿易戰】萊特希澤對中美首階段貿協進展感覺「非常好」 駁京未履諾報道
在六月的第一周，中美兩個超級大國開始了新一輪針鋒相對的措施。據路透社報道，中國政府官員周一要求國企停止進口美國主要農產品。白宮則禁止中國航空公司運營飛往美國的航班。
經濟學家越來越擔心，這次舉措可能引發全球貿易衝突進入一個新的階段。但也有一些專家表示，隨著各國優先考慮從新冠大流行中復蘇，白宮不會輕易放棄與中國的貿易協議。
白宮官員最近的聲明表明，中美可能會緩和在貿易方面的關係。
美國貿易代表萊特希澤周四稱，他對中美第一階段貿易協議的實施感到滿意，並表示，雖然疫情將影響全球貿易關係，但貿易將會恢復。
責任編輯：鄧國強
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