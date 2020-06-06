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【罷韓案投票】高雄投票站外現人龍 韓國瑜現身視察木瓜園

國情動向 11:20 2020/06/06

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在台灣，高雄市長韓國瑜罷免案投票今日（6月6日）登場，投票由上午8時至下午4時舉行，預計今晚7時之前會完成開票點票。一大早未開放投票，多個投票站外已出現排隊人潮。而韓國瑜今日一早就到美濃、旗山地區視察木瓜等遲滯性農損情形，對於今天投票投票結果，他表示完全尊重。

高雄今日開設1823間投票所，不到上午7時半，投票所外就出現排隊人潮，秩序大致良好。因應防疫需求，民眾須配戴口罩，並配合量測體溫及手部消毒，同時保持社交距離排隊投票。警方規劃支援7500多名警力，加上民防和義警等協助，今天有8000多人投入維安。

罷韓案領銜人：不論結果 高雄是最大贏家

民間團體發動今次「罷韓」，列舉5大理由，包括韓國瑜當選高雄市長4個月就宣布被動參選總統、市政滿意度低、發表不當言論等。罷韓案的領銜人陳冠榮今日上午投票後表示，無論投票的結果，高雄是最大贏家，所有人就開心迎接。

【罷韓案投票】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

3萬罷韓提議書交中選會 韓國瑜：台灣民主政治史扭曲一頁

前總統府秘書長陳菊今早亦有投票，他表示善盡高雄人公民的責任。至於投票結果，她尊重高雄人的決定。

韓國瑜：尊重結果 坦然接受

另一邊廂，韓國瑜就低調應對。有一大早守候韓國瑜左營的租屋處官邸，面對追問，韓國瑜表示偉大的高雄市民做政治決定，如果市民覺得這一年半來，市府團隊做得不錯，希望繼續支持，如果覺得做得比過去20年差，對於投票結果完全尊重。韓國瑜昨晚亦在Facebook貼文並上傳影片，回顧上任一年半政績，並向向市府團隊及市民道謝，提到無論結果如何，都請大家坦然接受。

高雄市府今天沒有安排韓國瑜的公開行程，韓國瑜上午9時多透過臉書直播在美濃區木瓜園勘災農損情形。

敗選後回高雄上班 韓國瑜稱平常心面對罷韓

按照規定，同意罷免的票數須達選民人數四分之一，即超過57萬多名選民投下同意票，而且多過反對票，才能夠通過罷免案。如果通過罷免，韓國瑜將成為台灣地方史上，首名被罷免的市長；若不通過罷免，就不可以在其餘下任期，再提罷免案。

責任編輯：林佩怡

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