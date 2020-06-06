【中美角力】美修改禁令 允中國航空公司每周兩班客機赴美

中美民航領域角力緩和，在中國表示將放鬆限制，允許外國航空公司每周復飛一班後，美國修改禁令，將允許中國航空公司每周營運兩個赴美載客航班。美國當

局周三（6月3日）表示，由於北京對美國航空公司的限制，計劃6月16日開始禁止所有中國航空公司的客機飛往美國。據美方周五（5日）公布的修改後的命令，將中國航空公司飛美客機數量，由之前的每周4班，減至兩班，立即生效。

美國運輸部稱，若中國出台針對美國航空公司的進一步措施，已做好充分準備，並將再次評估。當局又稱，對中國單方面決定美中定期客運航空市場條款、不尊重美國航空公司的權利，感到不安。

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中國民航局周四（4日）稱，下周一（8日）起，所有未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司，可選擇一個具備接收能力的口岸城市，包括北京、上海等，每周運營一班國際客運航線航班。同時因應新冠肺炎疫情，實施航班獎勵和熔斷措施。

目前尚未清楚美國航空公司會否同意每周只飛一次中國，它們已經申請批准每天兩到三個航班。

至於美國的限制，將會影響中國國航、中國東方航空公司、中國南方航空公司和廈門航空等。

責任編輯：林佩怡

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