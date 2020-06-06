【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為

內地近期最熱話題之一，莫過於「地攤經濟」，各地力推擺攤，但同時衍生街道衛生等問題。內地傳媒今日（6日）引述北京市城管執法部門表示，依法嚴格查處佔道擺攤設點違法行為。

針對網傳北京發布「地攤地圖」，市城管委則稱是謠言。有關部門負責人稱，城市治理稍一放鬆或前功盡棄，街道髒亂、堵塞交通等城市頑疾會捲土重來，不利樹立良好的首都、國家形象，亦不利促進經濟高質量發展。

中央早前力推「地攤經濟」，總理李克強形容為「中國的生機」。就連北京都有湧現攤販，其中CBD地區日壇公園北門，短短約百米的行人路已有超過30家攤位擺在路邊，賣生果、服飾等。

北京市城管執法局表示，針對當地個別地方出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為，市民反映強烈，各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。當局同時請市民監督並積極投訴，共同創建良好的社會環境秩序。

北京有自身城市定位和管理要求

另外，近日網傳北京發布「地攤地圖」，市城管委闢謠，稱地圖中所謂的109處擺攤地點，實際上是多年前當地無序設攤較為集中的點位，近年已經整治。

北京有關部門負責人表示，不同城市有不同情況，「北京作為偉大祖國的首都，有自己的城市功能定位和管理要求」。

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據其稱，近年北京整治「開牆打洞」、佔道經營、無證無照經營、背街小巷環境等問題，城市品質和人居環境明顯提升，強調城市精細化治理是久久為功的過程，稍一放鬆就可能前功盡棄，街道髒亂、假冒偽劣、噪音擾民、遊商滿街、堵塞交通、不衛生不文明等曾經的城市頑疾會捲土重來，不利於樹立良好的首都形象和國家形象，不利於促進經濟高質量發展。北京不應也不能發展不符合首都城市戰略定位、不利營造和諧宜居環境的經濟業態。

對於新冠肺炎疫情衝擊經濟、社會，北京有關部門稱，目前全市各級採取積極措施，出台落實復工復產、復商復市、援企穩崗、靈活就業、扶貧濟困等一系列政策，千方百計幫扶中小微企業，組織開展北京消費季活動，發展特色商圈、夜間經濟、休閒經濟，辦好市民家門口的便利店，促進消費回暖，增加就業機會，加快恢復生產生活秩序，致力把疫情帶來的損失降到最低。

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事實上，多地一時之間鬆綁「地攤經濟」，衍生各種問題。其中，大連 一個夜市開放後，附近出現交通堵塞、衛生一片狼藉等情況，被 停業整改。

責任編輯：林佩怡

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