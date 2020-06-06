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【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案投票結束 看開票直播（附連結）

國情動向 17:24 2020/06/06

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在台灣高雄，罷免市長韓國瑜的投票今日（6月6日）舉行，截至下午4時，投票結束，預計約7時左右有結果。另外，韓國瑜據報將率市府團隊首長發表罷免投票後談話，但實際時間，將以開票結果而定。

截至下午5時23分，同意罷免的票數超過74萬票，大幅拋離反對票數，達到通過罷免案的門檻（574,996票）。

高雄市選舉委員會 韓國瑜罷免案計票直播：

https://recall.2020.nat.gov.tw/

中央社即時開票頁面

如果同意罷免的票數達選民人數1/4以上，即超過57萬多票，並且多過不同意票數，即可通過罷免案，韓國瑜將成為台灣首個被罷免的直轄市長。若罷免失敗，在韓國瑜的餘下任期內，任何人都不能再提罷免案。

一旦罷免通過，會公告解除韓國瑜的高雄市長職務，由行政院派任代理市長，並在3個月內補選，韓國瑜4年內不得再選高雄市長。

【罷韓案投票】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

【罷韓案投票】高雄投票站外現人龍 韓國瑜現身視察木瓜園

韓國瑜亦可提出「罷免無效」訴訟，結束前不得補選。若韓敗訴，就確定解職，進行補選，倘訴訟結束時已超過2020年12月25日（任期過半），將由代理市長做到2022年任期結束；若韓勝訴，即恢復市長一職。

責任編輯：林佩怡

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