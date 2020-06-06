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【罷免韓國瑜】罷免通過 韓國瑜鞠躬感謝支持者 遺憾遭抹黑（有片）

國情動向 18:41 2020/06/06

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在台灣，國民黨籍的高雄市長韓國瑜罷免案今日（6月6日）投票通過，韓國瑜率領一級主管見記者，提出兩個感謝，三個遺憾，一個祝福。他感謝過去投票給他的支持者，並指控民進黨當局對他的團隊抹黑、造謠。

這次同意罷免韓國瑜的票數，已突破574,996票的門檻，截至下午5時55分，同意票數超過92萬，不同意票數為2萬多。

韓國瑜稍早見傳媒，首先感謝2018年投票支持他的89萬2500名的市民，讓他有機會為高雄市政打拼服務努力，並致以一鞠躬。他亦鞠躬感謝其政府團隊。

罷免案通過後，韓國瑜率領團隊見記者。

他表示，今日有130萬人沒有出來投票，認為這是他們對團隊支持，又聲稱他們是認同這場選舉沒辦法接受是場不公不義選舉。

【罷韓案】同意票超門檻 高雄市長韓國瑜罷免案通過（附開票連結）

批民進黨攻打韓國瑜

韓國瑜隨後提出有3個遺憾，批評民進黨執政後，將心思放在罷韓，指控其「買通媒體、網軍攻打韓國瑜」。他並大讚其團隊成員竭力辦公，指很多政策執行推動都是全台最優，如雙語教育、路平燈亮水溝通、防疫等，但遺憾團隊不停被抹黑扭曲造謠中傷，甚至完全脫離事實毫無根據的批判，令他覺得非常遺憾，希望公眾給其團隊一個公平評價。

他又稱，最大遺憾是很多他急著推動的工作，沒辦法繼續執行，最放心不下是高雄未來唯一一條路國際化道路。

最後，他表示，高雄市是南台灣最重要城市，高雄市民是最棒最優質市民、善良熱情憨厚耿直，期待下任市長能讓高雄市政蒸蒸日上，讓高雄市民安居樂業，祝福高雄市能成為偉大光明開朗復甦的城市，「願天佑高雄、天佑台灣、天佑中華民國」。

【罷韓案】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

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責任編輯：林佩怡

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