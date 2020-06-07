【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡  FB遺言「誰會是贏家」

台灣高雄市長韓國瑜罷免案獲過關，國民黨再受重挫。在此敏感時刻，一直力挺韓國瑜的國民黨籍高雄市議會議長許崑源周六晚間在寓所墜樓身亡，事件震撼當地政壇，韓國瑜發出聲明，呼籲各方冷靜。

韓國瑜罷免案同意票數高達近94萬，大幅超越罷免門檻。韓國瑜周六率領高市府團隊在市府召開記者會時表示，他有「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」，感謝當初支持他擔任市長的高雄市民、遺憾民進黨用盡全力鬥爭罷韓，也遺憾他為高雄規劃的國際化道路無法推動。

韓國瑜發出聲明，呼籲各方冷靜

當時許崑源及國民黨團均表示，尊重高雄市民的選擇及罷免投票結果表示尊重。

【罷免韓國瑜】罷免通過 韓國瑜鞠躬感謝支持者 遺憾遭抹黑（有片）

【罷免韓國瑜】同意票超門檻 高雄市長韓國瑜罷免案通過（附開票連結）

但不久後，許崑源周六晚間8時45分自高雄市四維三路住宅大樓17樓墜樓，當場死亡，享壽63歲。許崑源晚間8時40分於Facebook上留下最後一句話，「這一次，誰會是贏家？」

許崑源墜樓身亡後被送往殯儀館，韓國瑜於晚上11時30分許由高雄市政府民政局長曹桓榮及新聞局長鄭照新陪同前往探視。

媒體守候在殯儀館外堵訪韓國瑜，他不發一語，面色凝重。有關許崑源過世，高雄市府稍早回應指出，韓國瑜感到震驚難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

與韓國瑜同為國民黨籍的許崑源自韓國瑜任國民黨高雄市黨部主任委員時，就全力相挺，也力挺韓國瑜選高雄市長，引介人脈、出錢出力；韓國瑜當選後，投桃報李力挺許崑源出任議長。

【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案投票結束 看開票直播（附連結）

【罷韓案投票】高雄投票站外現人龍 韓國瑜現身視察木瓜園

許崑源去年公務繁忙，經住院健檢被查出有小中風，後經休養狀況好轉，但行走上仍常要幕僚協助。

許崑源曾有小中風 行走要幕僚協助

許崑源住院後，多名國民黨籍高雄市議員多次希望訪視被婉拒，讓其同事很擔心病況。

許崑源多數時間在家休養，很多行程由太太代勞服務，韓國瑜遭罷免通過後，許崑源也透過議會系統發出聲明說，尊重罷免結果，但非常遺憾市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長。

【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末

高雄迪士尼夢碎？ 韓國瑜承認有困難：願意收回

許崑源感謝高雄市政府團隊過去一年半努力打拚，高雄進步不能停，期盼全體市民一起讓高雄愈來愈好。

許崑源3歲喪父、13歲喪母，由大16歲的兄長照料；許崑源1994年以無黨籍身分參選高雄市議員進入政壇，隨後成為高雄市無黨籍議員問政聯盟總召集人。

提「香港村」規劃 韓國瑜盼疫情後港人移民首選高雄

2008年總統選舉許崑源投靠國民黨，擔任馬蕭競選總部全國無黨聯盟總會長。馬英九前總統勝選後，許崑源加入國民黨，曾說哥哥是民進黨元老，不是沒想過參加民進黨，但感覺自己風格較貼近國民黨，且不分藍綠，都可當好朋友。

2010年許崑源成為國民黨議會黨團總召集人，並當選高雄市改制後首屆高雄市議會議長，2018年再度當選議長。

責任編輯：鄧國強