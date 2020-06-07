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【中國經濟】內地5月美元計出口跌3.3%勝預期 進口跌16.7%遜預期

經濟脈搏 18:00 2020/06/07

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新冠肺炎疫情之下，海關總署發布5月份中國外貿數據。以美元計價，中國5月出口按年下跌3.3%，勝過預期，其中防疫物資出口大增25.5%；進口則按年大幅下跌16.7%，遜於預期。

按美元計價，5月份中國外貿進出口3507億美元，下降9.3%；其中，出口2068.1億美元，下降3.3%；進口1438.9億美元，下降16.7%；貿易順差629.3億美元，增加52.9%。

以人民幣計價，5月出口按年增長1.4%，優於市場預期下跌3.2%；進口則按年下跌12.7%，跌幅大過市場預期的3.8%。5月貿易順差4427.5億元人民幣，增加60.6%。

前5個月中美貿易額下降9.8%

前5個月，中國貨物貿易進出口總值同比下降4.9%，降幅和前4個月持平。其中，出口下降4.7%;進口下降5.2%;貿易順差8598.1億元，減少1.2%。

首5個月，對東盟進出口增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值1.7萬億元人民幣，增長4.2%，佔中國外貿總值的14.7%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.61萬億元，下降4.4%，佔中國外貿總值的13.9%。

美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為1.29萬億元，下降9.8%，佔中國外貿總值的11.1%。其中，對美國出口9643.9億元，下降11.4%；自美國進口3218.4億元，下降4.5%；對美貿易順差6425.5億元，減少14.5%。

日本為第四大交易夥伴，中日貿易總值為8463.6億元，下降0.3%，佔中國外貿總值的7.3%。其中，對日本出口3961億元，增長1.6%。

疫情 貿易 進出口 中國 日本 美國 歐盟 東盟 肺炎 新冠肺炎

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