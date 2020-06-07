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【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁

國情動向 14:59 2020/06/07

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「港區國安法」及香港示威活動等人權議題，令中美角力更掭磨擦。美媒指中國借非裔美國公民佛洛伊德之死引起暴動，指責美國其實亦缺乏人權。美國國務卿蓬佩奧當地時間周六（6日）以罕有強硬措詞回應中方指控，稱中方外宣「下流可笑」。

中國外交部此前多次表示，希望美國認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政。

佛洛伊德（George Floyd）遭白人員警壓頸致死在全美引發示威。近來因疫情、港區國安法爭議飽受美方攻擊的中國，官媒藉此議題反擊美國。

趙立堅：黑人的命也是命

中國外交部發言人趙立堅日前在例行記者會上，回應有關美國示威的提問，說「黑人的命也是命，他們的人權也要得到保障」，美國少數族裔遭受種族歧視，是美國社會痼疾。

蓬佩奧（Mike Pompeo）周六發表措辭嚴厲的聲明，指中方利用佛洛伊德悲劇事件，合理化自身透過威權手段剝奪人民基本尊嚴。蓬佩奧直指，此舉再次暴露出中國真面目。

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蓬佩奧罕有地用「下流」（Obscene）及「可笑」（Laughable）等強烈字眼批評中方外宣。他聲稱，中方的可笑外宣騙不了任何人。

蓬佩奧指出，中美之間差異十分顯著。他舉例，在中國，天安門示威者因勇敢發言遭到毆打；但在美國，聯邦與州級警察，已將問題警員（對佛洛伊得壓頸警員）繩之以法，在歡迎和平示威的同時，強力打擊洗劫與暴力行為，行使憲法賦予的權利，保障所有人民財產自由，媒體也能全程報導。

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蓬佩奧說，在中國，若有人意見與官方論調不同，會遭到監禁；但在美國，即使面對肆意打劫行為，警方仍展現對法治、透明度與人權的堅強承諾。

蓬佩奧強調，中國近期仍繼續輕蔑事實、藐視法律，北京企圖透過外宣，將美國在佛洛伊德事件後的作為，與中國長期剝奪人民基本人權與自由相提並論。他表示：「這些外宣本質就是詐欺，也應被如此看待。」

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責任編輯：鄧國強

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