【罷免韓國瑜】華爾街日報：韓國瑜下台　背後是親大陸路線受創

台灣高雄市長韓國瑜罷免案過關。華爾街日報報道，身為台灣最知名親大陸派政治人物之一的韓國瑜被罷免，這是主張對中國採取更通融態度人士，在5個月內的第2場選舉挫敗。

高雄市選委會開票結果顯示，罷免韓國瑜的同意票為93萬9090票，不同意票2萬5051票，罷免案成功過關。華爾街日報（Wall Street Journal）報道表示，高雄具投票權選民約230萬人，其中42%左右出來投票，投票率對罷免案來說異常的高。

同意罷韓票數多達93.9萬票 不同意的只有2萬多

華爾街日報指，韓國瑜在近期兩場選舉都失利。1月總統大選中，代表國民黨參選的韓國瑜並未打敗尋求連任的總統蔡英文，現在高雄選民又通過罷免案，將他罷黜。罷免案的通過，讓韓國瑜成為台灣史上首位被罷免的直轄市長，也是被罷免民選首長層級最高的一位。

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報道指出，韓國瑜的命運可謂歷經大翻轉。不到2年前，韓國瑜贏得市長寶座，在蔡英文所屬政黨－－民進黨的「政治心臟地帶」高雄，將綠營擊潰，為自己總統參選之路鋪路。

報道表示，曾擔任國民黨立委的韓國瑜，過去超過10年間並未受到注意。但在2018年，韓國瑜透過民粹承諾、有話直說的風格吸引勞工選民，並鎖定高雄民眾對經濟停滯的不滿，將自己塑造成能帶來務實改變並與中國恢復經貿的代理人。

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報道說，韓國瑜打贏市長選戰，讓他搖身一變成為國民黨寵兒，也讓外界嚴重質疑蔡英文連任成功機率。韓國瑜去年訪問大陸推銷貿易，並與國台辦及香港中聯辦主任會面。

不過，報道指出，隨著去年夏天香港爆發反修例威抗議，大陸希望在台灣也實施「一國兩制」的打算，加深台灣民眾對大陸可能犯台的憂慮。

在這背景下，報道表示，韓國瑜與中國關係過於融洽反而對他的總統選戰不利。台灣選民最終摒棄韓國瑜要透過兩岸和平創造經濟繁榮的競選承諾，轉而支持承諾要對「抗陸」的蔡英文，讓她高票連任，並讓民進黨繼續取得立法院過半席次。

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責任編輯：鄧國強