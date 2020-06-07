【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國  免礙習近平訪日

全國人大推動訂立「港區國安法」，事態演化為中美角力、乃至中國與西方陣營的角力。日本共同社報道，美國與英國政府原本邀安倍晉三政府，一同發表批評中國的聯合聲明，但日本最後拒絕。日方擔心，此舉影響中國國家主席習近平年內以「國賓」身分訪日的安排，美英對此感到失望。

英、美、澳洲、加拿大等四國，在全國人大通過決定制訂「港區國安法」後，上月28日發表了聯合聲明，表示「深感憂慮」，批評稱這是違反《中英聯合聲明》中的一國兩制原則。

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共同社今報道，相關國家人士透露，此次聲明由英國和加拿大主導。相關國家曾私下詢問日本政府是否願加入，但日方表示拒絕。一名相關國家當局人士說：「日本大概重視與中國的關係吧，說實話，我很失望。」

報道：美英陣營感到失望

報道指，雖然習近平訪日因為新冠肺炎延期，安倍政府仍盼促成習近平以「國賓」身分訪日，因此不願過度刺激中國。只是，在歐美各國與中國因港區國安法，對立加深的狀況下，安倍政府的上述決定恐會導致「日本與歐美各國的關係，出現裂痕」。

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據了解，關於中國在香港建立國家安全法律制度，日本內閣官房長官菅義偉上月28日曾說「深表憂慮」。

中國外交部發言人趙立堅隔天回應指出，為實現習近平以國賓身分訪日，「希望日方為此創造良好的環境和氛圍」，間接要求日本與歐美劃清界線。

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責任編輯：鄧國強

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