滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

滙豐控股（005）繼捲入「港區國安法」風波後，英國《每日電訊報》引述消息人士指，滙控主席杜嘉祺向英國首相約翰遜的顧問表示，若英國禁止使用中國電訊設備製造商華為的設備，滙控可能遭到內地報復。滙控及英國首相府均拒絕置評。

《每日電訊報》報道指，杜嘉祺（Mark Tucker）曾與英國首相約翰遜（Boris Johnson）代表密談，提及如英國對華為制裁或影響滙豐。

雖然約翰遜年初宣布有限度繼續使用華為5G技術，但近期中方因為「港區國安法」議題，與部分西方國家關係轉趨緊張，令約翰遜可能轉變態度。

每日電訊報：杜嘉祺與約翰遜代表密談

據稱，約翰遜為了避免英國在脫歐後過於依賴中國，正考慮提升本國電訊企業的5G市場競爭力，並已要求官員制定計劃，將華為5G參與上限限制為35%，到2023年將華為的英國5G基建參與度「減至零」。

上周保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）、和奧布萊恩（Neil O'Brien）分別批評滙豐支持「港區國安法」，質疑做法違反該行自身企業社會責任原則。

全國政協副主席梁振英及內地官方媒體《人民日報》微信，早前先後以發文、又或轉載文章形式，質疑滙控旗下滙豐銀行未有就「港區國安法」表明支持立場，滙豐隨後在微訊號表態支持，並上載香港大班王冬勝在街站簽名支持的圖文。

渣打（02888）其後也表示，支持內地為港制定港區國安法，認為可令香港得以保持經濟及社會穩定。

責任編輯：鄧國強

