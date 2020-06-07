  • 28°C
香港時間 : 2020607日 (日) 16:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

經濟脈搏 16:07 2020/06/07

分享：

滙豐控股（005）繼捲入「港區國安法」風波後，英國《每日電訊報》引述消息人士指，滙控主席杜嘉祺向英國首相約翰遜的顧問表示，若英國禁止使用中國電訊設備製造商華為的設備，滙控可能遭到內地報復。滙控及英國首相府均拒絕置評。

《每日電訊報》報道指，杜嘉祺（Mark Tucker）曾與英國首相約翰遜（Boris Johnson）代表密談，提及如英國對華為制裁或影響滙豐。

雖然約翰遜年初宣布有限度繼續使用華為5G技術，但近期中方因為「港區國安法」議題，與部分西方國家關係轉趨緊張，令約翰遜可能轉變態度。

每日電訊報：杜嘉祺與約翰遜代表密談

據稱，約翰遜為了避免英國在脫歐後過於依賴中國，正考慮提升本國電訊企業的5G市場競爭力，並已要求官員制定計劃，將華為5G參與上限限制為35%，到2023年將華為的英國5G基建參與度「減至零」。

上周保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）、和奧布萊恩（Neil O'Brien）分別批評滙豐支持「港區國安法」，質疑做法違反該行自身企業社會責任原則。

全國政協副主席梁振英及內地官方媒體《人民日報》微信，早前先後以發文、又或轉載文章形式，質疑滙控旗下滙豐銀行未有就「港區國安法」表明支持立場，滙豐隨後在微訊號表態支持，並上載香港大班王冬勝在街站簽名支持的圖文。

渣打（02888）其後也表示，支持內地為港制定港區國安法，認為可令香港得以保持經濟及社會穩定。

責任編輯：鄧國強
 

下一篇文章

【中國經濟】以美元計價 內地5月份出口跌3.3%勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）
【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
【地攤經濟】王思聰公司破產連拖鞋都被拍賣 網民調侃「買來去擺攤」
【地攤經濟】王思聰公司破產連拖鞋都被拍賣 網民調侃「買來去擺攤」
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？
【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品
【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品