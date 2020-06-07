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【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打　撤支持國安法立場

經濟脈搏 19:20 2020/06/07

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【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打　撤支持國安法立場

滙豐和渣打兩家銀行先後表態支持中央為香港製訂國安法，遭到英國朝野兩黨議員批評。繼下議院領袖Jacob Rees-Mogg批評滙豐更「親華」而非英國後，工黨議員亦要求滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 放棄支持港區國安法。

根據彭博新聞報道，工黨影子內閣外交大臣南迪（Lisa Nandy）和影子財政大臣杜安妮（Anneliese Dodd），公開致滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、及渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）的公開信，提出對其立場深切關注，並指兩間銀行應發表聲明「撤銷」對中國擬港版國安法的支持，又指，兩間銀行的立場與金融機構應遵守的價值框架完全不符。

彭定康再就國安法表態

全國政協副主席、前特首梁振英早前曾批評滙豐沒就國安法表態，並暗指工商界應關閉銀行戶口；前港督彭定康指出，這是中國向外資企業施壓，要求立場需與中國一致，否則不能與中國做生意。

【港區國安法】人民日報微信轉文：滙豐將失去所有客戶　批未表態支持國安法　

滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復

彭定康又打比喻，試想像若英國政府要求中國銀行或其他中資銀行，需表態支持英國政府近日就港人BNO護照議題，否則禁止其在英國做生意。

較早前，英國議會香港問題小組主席Alistair Carmichael提到英國政府反對「港版國安法」，稱滙豐亞太區行政總裁王冬勝簽名支持國安法，是支持削弱香港的自由和自治的法案。他致函滙豐行政總裁祈耀年指出，此舉引起下議院重大關注，指王冬勝行動或導致不穩定的商業環境。

【港區國安法】美新法案或制裁滙豐渣打 分析：料不會出現極端措施

【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁

外電指，滙豐與渣打總部位於英國，但業務以中國範圍最廣，並希望在中國擴充業務，當中國與英美發生衝突時往往陷入左右為難的困境。

彭博陰虛滙豐大股東之一投資管理公司Quilter Cheviot的股票分析師Will Howlett表示，滙豐的投資受香港的前景與中國加強對香港控制的步伐變得不明朗。

【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法　英國政壇擬傳召國會求解釋

【港區國安法】滙豐王冬勝接受官媒訪問：港區國安法是正確方向

責任編輯：鄧國強

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