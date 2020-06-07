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【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

國情動向 19:20 2020/06/07

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國新辦發布長約3.7萬字的《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，批評有人無端指摘中國隱瞞疫情信息和死亡病例數據，極不尊重14億中國人民。至於有批評指中國通過轉嫁責任掩蓋自身問題，白皮書認為指控既不負責任也不道德，強調中國絕不接受任何濫訴和索賠要求，又透露內地確診患者的治癒率達94.3%。外交部副部長馬朝旭則表示，疫情令中國朋友圈更大。

白皮書的内容包括前言、正文和結束語。正文分四個部分，分別是中國抗擊疫情的艱辛歷程、防控和救治兩個戰場協同作戰、凝聚抗擊疫情的強大力量、共同構建人類衛生健康共同體。

值得注意，白皮書強調中國依法及時公開透明發布疫情信息，包括武漢從去年12月31日起依法發布疫情信息。國家衞健委、各省級衞生健康部門從今年1月21日起，每日發布前一天全國、本省份疫情信息。

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而截至5月31日，國務院聯防聯控機制、國務院新聞辦公室共舉行新聞發布會161場，邀請50多個部門490餘人次出席發布會，回答中外媒體1400多個提問；湖北舉行103場新聞發布會，其他省份舉行1050場新聞發布會。

白皮書也提到，中國及時主動向世衛及美國等國通報疫情信息，公布新冠病毒基因組序列，又指中國疾控中心負責人在1月4日已與美國疾控中心負責人通電話，介紹疫情有關情況。

因此，對於有人指摘中國隱瞞疫情信息和死亡病例數據，白皮書指出是極不尊重14億中國人民，被病毒奪去生命的逝者，以及數百萬中國醫護人員，中國對此堅決反對。而對於中國通過轉嫁責任掩蓋自身問題得指控，白皮書則認為這既不負責任也不道德，強調中國是病毒受害國，絕不接受任何濫訴和索賠要求，應得到公正對待而非責難。

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此外，白皮書也展示中國的抗疫成果，指出內地確診患者治癒率達94.3%，超過病毒性肺炎的平均治癒率，但未有提及被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮等情況。

在北京，國新辦就白皮書舉行新聞發布會。宣傳部副部長徐麟在會上指摘，有外國政客和媒體在病源地問題上搞有罪推定，炒作中國源頭論，屬毫無事實依據。外交部副部長馬朝旭則表示，經過疫情，中國與世界絕大多數國家的關係非但沒受消極影響，反而得到進一步的鞏固和改善，中國的朋友更「鐵」，中國的朋友圈更大。

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