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【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？

經濟脈搏 21:50 2020/06/07

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【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？

國務院總理李克強把「地攤經濟」形容為中國生機、人間煙火，但這股熱潮如今戛然而止。中央媒體接連發聲，為擺攤熱降溫，其中央視更與李克強唱反調、直指地攤經濟不是「包治百病」的「靈丹妙藥」，強調重振經濟還需靠復工復產，復商復市。

北京當局已明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。爾後，包括中央媒體等官媒，亦接力為地攤熱降溫。

盲目跟風擺攤　蠶食城市治理成果

中央電視台周日（7日）發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

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文章指，目前如北京、上海、廣州等一線城市，明確向亂擺攤說不，沒有發布所謂「地攤地圖」，這是清醒的。

央視的文章認為，「提高城市管理水平，要在科學化、精細化、智能化上下功夫」，並直指「地攤經濟」衍生出的擺攤設點、佔道經營等違法行為，影響市容、擾亂環境秩序，而重振經濟，還是需要靠復工復產、復商復市。

《人民日報》網站周六晚間也發表以《地攤經濟升溫不能發燒》為題的評論文章，指地攤經濟之所以能成為近日的熱門話題，一方面是因為它能在一定程度上拉動經濟發展、增加就業，另一方面是因為它帶來的煙火氣喚起國人對城市生活的最初記憶。

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文章指，地攤與城市並非水火不容，但熱話題也需冷思考，面對遍佈大街小巷的地攤，或引發對交通、衞生、食物質素的問題，提出關心監管的問題。

人民日報主張放開不是放手　也不是放鬆

文章指，地攤經濟奉行的治理思路，放開不是放手，也不是放鬆，而是講究「有序」二字。放管得當，就能激活一池春水，就能提升民眾的美好預期，就能讓城市更有溫度，讓經濟更快恢復熱度。

另外，作為首都官媒的《北京日報》則發表評論指，城市各有定位，不能盲目跟風，北京作為首都，代表國家形象，故定位是以「首善」為城市治理標準，必須注重保持城市秩序，不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利營造和諧宜居環境的經濟業態。

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文章又指，北京之前針對游商攤販做過整治，如「地攤經濟」重回北京便可能讓之前的治理成果付諸東流。

觸發這股「地攤熱」的，是李克強接連為「地攤經濟」背書，他在山東考察時更強調，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機」。

但地攤經濟一哄而上，已出現一些狀況。東北大連一處夜市也趕在這波浪潮下開放，卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

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責任編輯：鄧國強

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