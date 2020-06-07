【中國經濟】內需疲弱 內地上月進口跌16.7% 4年最傷

中國上月進出口雙雙下滑。美元計，中國上月出口按年下跌3.3%，勝過預期；進口則按年大幅下跌16.7%，遠遜預期，且創2016年1月以來的最大跌幅。分析認為，新出口定單仍處歷史低位，短期出口增速有繼續回落的壓力，而內需尚未修復，將制約中國經濟復甦。

出口跌3.3% 短期料續有回落壓力

海關總署今日公布，按美元計價，5月中國外貿進出口3507億美元，下降9.3%；其中，出口2068.1億美元，下降3.3%；進口1438.9億美元，下降16.7%；貿易順差629.3億美元，增加52.9%。

路透測算顯示，5月中國對美貿易順差擴大至278.9億美元。

人民幣計，5月出口按年增長1.4%，好過市場預期的下跌3.2%；進口則按年下跌12.7%，差過市場預期的3.8%。當月貿易順差4427.5億元，增加60.6%。

前5個月，中國貨物貿易進出口總值按年下降4.9%，降幅和前4個月持平。其中，出口下降4.7%；進口下降5.2%。前5個月包括口罩在內的紡織品出口大增，增幅高達25.5%。

中原銀行首席經濟學家王軍表示，出口受益於東盟（ASEAN）市場和匯率貶值，而進口則受到國內需求不足和商品價格下跌的影響。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明指出，5月進口之所以大幅下降，一方面說明中國年初經濟受新冠肺炎疫情影響，經濟萎縮導致溢出機會減少。盡管二季度經濟有所企穩，但更多是以「保」為主，即保障經濟基本盤和民眾基本生活，並未過多提及擴張性的政策。同時，民眾消費也受到約束，收入受影響，且一些地區由於疫情，物流不便，這些因素都打擊了進口。

二季度經濟以「保」為主 內需未修復

新時代證券首席經濟學家潘向東認為，二季度以來，進口表現低迷，主要是因為一季度企業被動補庫存，庫存高企之下，二季度企業主要以去庫存為主。同時，內需還只是補償式修復，企業經營預期改善但依然偏謹慎，對進口的需求不強。

潘向東認為，目前，PMI新出口定單仍處於曆史極低水平，而隨着核心國家供給能力恢復，防疫物資出口高增速的現象也難以持續，因此，短期出口增速仍然存在繼續回落的壓力，這將製約中國經濟修復速度。

他同時指出，樂觀的地方在於，歐美等發達國家逐步復工復產，預計6月開始歐美經濟會出現明顯擴張，外需「至暗時刻」即將過去。

中銀證券研報觀點則表示，受累於全球經濟衰退影響，預計今年中國進出口金額大概率出現負增長，但進出口降幅會弱於全球平均。

商務部新聞發言人高峰上周四（4日）曾表示，正密切監測和研判未來外貿走勢，目前看不確定不穩定因素仍然較多。又重申中國外貿發展的韌性強、潛力足、長期向好的發展趨勢沒有改變。

責任編輯：蒯宇澄

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