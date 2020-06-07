【港區國安法】回應蓬佩奧 環球時報批美屢發動戰爭「誰更像納粹？」

中美圍繞「港區國安法」的角力持續，美國國務卿蓬佩奧指責北京對香港的做法「就像納粹德國在二次大戰中違背承諾那樣」，《環球時報》總編輯胡錫進則指美國不斷發動戰爭，並退出了許多有助世界和平的聯合國機構，反問：「誰更像納粹德國？」

胡錫進在Twitter發貼文，回應蓬佩奧指責，胡錫進稱，中國已經32年沒有參加過戰爭了，而美國卻在四大洲不斷發動戰爭。美國退出了許多有助於實現世界和平的聯合國機構，而中國則是聯合國的堅定捍衛者。美國還發動了前所未有的貿易戰。「誰更像納粹德國？」

胡錫進又稱，蓬佩奧正在煽動極端的敵對情緒，並使世界四分五裂。「 您不像是一位高級外交官，而是像納粹德國的戈培爾那樣說話。 我擔心世界和平最終會被像你這樣的極端政客破壞。」

《環球時報》並發表社評稱，蓬佩奧的指控無疑越過了現代文明外交的全部底線。評論指，當下的這場新冠疫情在中國受到全力抑制，無數百姓的生命被挽救，而美國卻暴露出制度野蠻，感染和死亡人數高居世界第一。「蓬佩奧這個時候把納粹德國搬出來喻指中國，他讓人們從那面鏡子裡看到的恰是美國自己。」

評論批評，蓬佩奧表現出意識形態上的極端主義，對外政策上的冒險主義，公然撒謊，捏造罪名，「 他的表現更像是納粹德國那個臭名昭著的戈培爾。」

評論稱，蓬佩奧們正在推動世界從合作走向「 脫鉤」和對抗，把相互理解、尊重和包容變成各種各樣的勢不兩立。中國沒有要求任何國家改弦更張，而美國卻一直試圖「重塑中國」，並且因為中國拒絕按照它的願望做出改變而惱羞成怒，暴露出霸權主義的凶相。

評論最後還稱，「中國有五千年的文明，我們什麼都見過。美國想對中國進行改造，對不起，你們太嫩了點！」

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