  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 00:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】回應蓬佩奧 環球時報批美屢發動戰爭「誰更像納粹？」

國情動向 23:12 2020/06/07

分享：

中美圍繞「港區國安法」的角力持續，美國國務卿蓬佩奧指責北京對香港的做法「就像納粹德國在二次大戰中違背承諾那樣」，《環球時報》總編輯胡錫進則指美國不斷發動戰爭，並退出了許多有助世界和平的聯合國機構，反問：「誰更像納粹德國？」

胡錫進在Twitter發貼文，回應蓬佩奧指責，胡錫進稱，中國已經32年沒有參加過戰爭了，而美國卻在四大洲不斷發動戰爭。美國退出了許多有助於實現世界和平的聯合國機構，而中國則是聯合國的堅定捍衛者。美國還發動了前所未有的貿易戰。「誰更像納粹德國？」

胡錫進又稱，蓬佩奧正在煽動極端的敵對情緒，並使世界四分五裂。「 您不像是一位高級外交官，而是像納粹德國的戈培爾那樣說話。 我擔心世界和平最終會被像你這樣的極端政客破壞。」

《環球時報》並發表社評稱，蓬佩奧的指控無疑越過了現代文明外交的全部底線。評論指，當下的這場新冠疫情在中國受到全力抑制，無數百姓的生命被挽救，而美國卻暴露出制度野蠻，感染和死亡人數高居世界第一。「蓬佩奧這個時候把納粹德國搬出來喻指中國，他讓人們從那面鏡子裡看到的恰是美國自己。」

評論批評，蓬佩奧表現出意識形態上的極端主義，對外政策上的冒險主義，公然撒謊，捏造罪名，「 他的表現更像是納粹德國那個臭名昭著的戈培爾。」

評論稱，蓬佩奧們正在推動世界從合作走向「 脫鉤」和對抗，把相互理解、尊重和包容變成各種各樣的勢不兩立。中國沒有要求任何國家改弦更張，而美國卻一直試圖「重塑中國」，並且因為中國拒絕按照它的願望做出改變而惱羞成怒，暴露出霸權主義的凶相。

評論最後還稱，「中國有五千年的文明，我們什麼都見過。美國想對中國進行改造，對不起，你們太嫩了點！」

【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打 撤支持國安法立場

【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國 免礙習近平訪日

【美國示威】中國批美沒人權 蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

外交 人權 疫情 蓬佩奧 貿易 國安法 港區國安法 二次大戰 德國 香港

下一篇文章

【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊
【中澳關係】稱種族歧視言行明顯上升 中國籲切勿前往澳洲旅遊
【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末
【罷免韓國瑜】高雄市長韓國瑜罷免案今投票 一文看懂罷韓案始末
6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？
6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？