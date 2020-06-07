【華為5G】英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

▲ 英媒稱駐英大使曾私下警告英國 封殺華為將影響中企參與的建造項目

美國積極拉攏盟友封殺中國科技巨企華為，英媒6日透露中國駐英大使劉曉明曾警告英方若封殺華為，將影響中國企業參與的英國核電廠及高鐵建造項目。美媒同日披露，華為始創人任正非現時把重心轉為反擊，透過吸引外國傳媒、法律訴訟、投資科技三管齊下。

知情人士向《泰晤士報》透露，英國國家安全委員會上周決定與情報同盟「五眼聯盟」合作建立西方5G系統取代華為後，劉曉明私下向商界領袖警告棄用華為將影響中企建設英國核電廠及HS2高鐵，英國首相府批評中方威脅報復是「恫嚇」。

英國《每日電訊報》也引述消息人士指，滙控主席杜嘉祺向英國首相約翰遜（Boris Johnson）的顧問表示，若英國禁止使用華為設備，滙控可能遭到內地報復。

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《華爾街日報》就公開取得的華為內部備忘錄，顯示華為董事、公共及政府事務部總裁陳黎芳在去年10月寫下與任正非溝通的內容，列出華為的反擊計劃，包括吸引外國媒體、堅持法律戰線、投資科技。

中央社指，華為在手機領域積極部署中國供應鏈，但在記憶體、高技術晶圓代工、後段封測仍無法替代。對於高效能運算、基地台、軍用晶片等製造應用，美國將對華為大幅設限。

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責任編輯：游昊雲