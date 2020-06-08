【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人

新冠病毒肆虐全球，曾在任內成功對抗SARS的世衛前總幹事布倫特蘭德（Gro Harlem Brundtland）批評，中國拖太久才承認病毒會人傳人，歐洲也反應太慢，她並讚賞台灣等地成功抗疫。

布倫特蘭德（Gro Harlem Brundtland）曾擔任挪威總理多年，1998至2003年出任世界衛生組織（WHO）秘書長。她在SARS疫情期間曾扮演關鍵的協調角色，並派專家到台灣協助抗疫，成功阻止疫情傳播。

布倫特蘭德接受最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時，批評中國拖延通報是疫情擴大的原因。她說，人傳人的傳染途徑明明1月1日即相當清楚，但中國直到1月20日才公開證實，就目前所知，拖太久才承認人傳人是中國最大的錯誤。至於中國是否刻意隱瞞疫情，布倫特蘭德說，中國面積廣大，內部有利益衝突，需要深入研究才能判斷。

▲ 曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人

【新冠肺炎】疫情令中國朋友圈更大 抗疫白皮書稱不接受濫訴索賠

【肺炎疫情】 鍾南山：應放寬中港邊境管制救經濟

對於外界批評世衛偏袒中國，布倫特蘭德回應說，世衛只能竭力督促中國提供資訊，在中國沒有執行權。2003年SARS爆發時，中國刻意隱瞞疫情，世衛完全無法獲得資訊，她得公開施壓中國才願意合作，「現在中國強大多了，像我當年那樣批評的話，會有對方拒絕合作的風險」。

布倫特蘭德也指責歐洲反應太慢，讓歐洲一度成為疫情風暴中心。她說，許多歐洲國家對自己醫療體系的承載能力太過樂觀，並低估病毒的傳染力，以她身處的挪威為例，一開始誤以為能追蹤每一位受感染的人，直到3月才發現有確診病例卻找不到傳播路徑，只好執行封城措施。

對於美國總統特朗普宣布退出世衛，布倫特蘭德表示，這樣做違反美國利益，況且華府有很多反對的聲音，難以想像美國真的終止會員資格和義務。如果美國真的離開世衛，其他國家會補上缺口，畢竟全球性衛生組織的重要性大家都很清楚。她並稱讚台灣、南韓等地防疫成功，動作快又有決斷力，證明維護所有人的健康有時比確保個人自由更重要。

【新冠肺炎】世衛談病癒復陽：或因肺部死細胞 非再度感染

【世衛大會WHA】 習近平致辭：未來2年提供20億美元國際援助

【中美角力】世衛大會召開在即 美「雙劍合璧」攻華

【新冠肺炎】滬專家：夏天結束疫情可能性「真沒有了」 要為全球性「新常態」風險做準備

責任編輯：游昊雲