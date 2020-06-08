  • 29°C
香港時間 : 2020608日 (一) 12:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【地攤經濟】李克強「地攤經濟」急降溫　五菱汽車股價曾挫3成半

經濟脈搏 11:57 2020/06/08

分享：

【地攤經濟】李克強「地攤經濟」急降溫　五菱汽車股價曾挫3成半

國務院總理李克強日前指「地攤經濟」是中國生機，但這股擺攤熱旋起旋落，官媒自周六開始群起質疑「地攤經濟」不僅未必可支持經濟、且不利城市管理，與李克強不同調。「地攤經濟」熱潮恐夭折，概念股回落，在港上市的五菱汽車 （00305） 今天早段一度跌逾35%

五菱汽車生產可用於擺攤的開蓬售貨車，在近日的「地攤經濟」經濟熱潮下，股價一度3天升兩倍。但其今日回吐，早段曾跌逾35%，低見0.405元，其後跌幅曾收窄至兩成以下。

【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？

【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為

「地攤經濟」概念股冷卻，源於地方政府與中央媒體在「地攤經濟」問題上，似乎與李克強不同調。中央電視台周日（7日）發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

《人民日報》網站周六晚間也發表以《地攤經濟升溫不能發燒》為題的評論文章，指地攤經濟之所以能成為近日的熱門話題，一方面是因為它能在一定程度上拉動經濟發展、增加就業，另一方面是因為它帶來的煙火氣喚起國人對城市生活的最初記憶。

央視：「地攤經濟」非包治百病的靈丹妙藥

北京當局已明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。

在中國政府近日大力鼓吹「地攤經濟」，許多城市紛紛鬆綁政策，惟東北大連一處夜市卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

地攤經濟】內地擺攤收入幾多？賣小龍蝦時薪百元賣肥皂泡機日賺千元

【地攤經濟】一哄而上　大連夜市太髒亂開業一天即叫停

【地攤經濟】阿里、騰訊、百度齊撐地攤　一文看新舊經濟大融合

【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品

【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家

【地攤經濟】地攤易令環境污糟且不利控制疫情 專家提5建議改善

【地攤經濟】董建華、曾俊華也推過　一文看香港「地攤經濟」經驗

【地攤經濟】「擺攤神車」一日銷量抵一個月 惟券商稱短期炒作成分大

【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）

【地攤經濟】穩就業保民生 李克強考察山東：地攤經濟是中國生機
 

相關文章

【地攤經濟】阿里、騰訊、百度齊撐地攤　一文看新舊經濟大融合
2020/06/06
【地攤經濟】阿里、騰訊、百度齊撐地攤　一文看新舊經濟大融合
【地攤經濟】一哄而上　大連夜市太髒亂開業一天即叫停
2020/06/05
【地攤經濟】一哄而上　大連夜市太髒亂開業一天即叫停
【地攤經濟】內地擺攤收入幾多？賣小龍蝦時薪百元賣肥皂泡機日賺千元
2020/06/06
【地攤經濟】內地擺攤收入幾多？賣小龍蝦時薪百元賣肥皂泡機日賺千元
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
2020/06/06
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
今日
【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
經濟 就業 汽車 概念 李克強 汽車股 大連 中國 北京 中央電視台

上一篇文章

【中英關係】約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國

下一篇文章

【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打　撤支持國安法立場
【港區國安法】英影子大臣公開信：促滙豐渣打　撤支持國安法立場
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為
滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復
滙控主席密談曝光：憂英國禁華為 滙豐遭中國報復
【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水　官媒與李克強唱反調？
【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
【中國經濟】6億人月入僅千元 克強條數點計出來？
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？
【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？