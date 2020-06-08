▲ 【地攤經濟】李克強「地攤經濟」急降溫 五菱汽車股價曾挫3成半

國務院總理李克強日前指「地攤經濟」是中國生機，但這股擺攤熱旋起旋落，官媒自周六開始群起質疑「地攤經濟」不僅未必可支持經濟、且不利城市管理，與李克強不同調。「地攤經濟」熱潮恐夭折，概念股回落，在港上市的五菱汽車 （00305） 今天早段一度跌逾35%

五菱汽車生產可用於擺攤的開蓬售貨車，在近日的「地攤經濟」經濟熱潮下，股價一度3天升兩倍。但其今日回吐，早段曾跌逾35%，低見0.405元，其後跌幅曾收窄至兩成以下。

【地攤經濟】央視向「地攤經濟」潑冷水 官媒與李克強唱反調？

【地攤經濟】「不利首都形象」 北京城管：嚴查佔道擺攤違法行為

「地攤經濟」概念股冷卻，源於地方政府與中央媒體在「地攤經濟」問題上，似乎與李克強不同調。中央電視台周日（7日）發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

《人民日報》網站周六晚間也發表以《地攤經濟升溫不能發燒》為題的評論文章，指地攤經濟之所以能成為近日的熱門話題，一方面是因為它能在一定程度上拉動經濟發展、增加就業，另一方面是因為它帶來的煙火氣喚起國人對城市生活的最初記憶。

央視：「地攤經濟」非包治百病的靈丹妙藥

北京當局已明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，成為首個拒絕李克強倡議「地攤經濟」的城市。

在中國政府近日大力鼓吹「地攤經濟」，許多城市紛紛鬆綁政策，惟東北大連一處夜市卻僅一天即因管理不善，出現衛生和交通問題，被迫停業整改。

地攤經濟】內地擺攤收入幾多？賣小龍蝦時薪百元賣肥皂泡機日賺千元

【地攤經濟】一哄而上 大連夜市太髒亂開業一天即叫停

【地攤經濟】阿里、騰訊、百度齊撐地攤 一文看新舊經濟大融合

【地攤經濟】肯德基Pizza Hut也「搶攤」 賣早餐甜品

【地攤經濟】馬雲劉強東任正非...這些富豪也靠擺地攤起家

【地攤經濟】地攤易令環境污糟且不利控制疫情 專家提5建議改善

【地攤經濟】董建華、曾俊華也推過 一文看香港「地攤經濟」經驗

【地攤經濟】「擺攤神車」一日銷量抵一個月 惟券商稱短期炒作成分大

【地攤經濟】李克強倡地攤經濟威力有多大？或撐出5000萬人就業

【地攤經濟】中央力推地攤經濟 城管打電話動員擺攤 商販難以置信（有片）

【地攤經濟】穩就業保民生 李克強考察山東：地攤經濟是中國生機

