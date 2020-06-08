【中英關係】約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國

▲ 約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國

英國《泰晤士報》周一（8日）報道，首相約翰遜（Boris Johnson）計劃推出更嚴緊的法例，阻止對國家安全構成威脅的外資收購，據報有關計劃是針對中國企業。

報道指，約翰遜目前敦促立法，強制要求企業向政府匯報任何可能引致國家安全風險的企圖收購行為，並以刑事制裁作為威脅。未有匯報收購行為、或無視政府規定條件的公司，其董事可被判監禁、取消董事資格或罰款。

報道續指，上述方案由約翰遜高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）推動，並獲得財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）支持。根據法例草稿，若外資收購計劃涉及超過25%股份、資產或知識產權時，英國企業需要申報。

另外，約翰遜亦有意將學術合作和研究計劃納入有關法例，據報當局可能在幾周內向國會提交草案。分析指出，這被視為是針對中國日益擴大的影響力，防止英國企業遭中國收購。

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中英關係近日轉趨緊張，知情人士早前向《泰晤士報》透露，英國國家安全委員會上周決定與情報同盟「五眼聯盟」合作建立西方5G系統取代華為後，劉曉明私下向商界領袖警告棄用華為將影響中企建設英國核電廠及HS2高鐵，英國首相府批評中方威脅報復是「恫嚇」。

英國《每日電訊報》也曾引述消息人士指，滙控主席杜嘉祺向英國首相約翰遜的顧問表示，若英國禁止使用華為設備，滙控可能遭到內地報復。

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責任編輯：游昊雲