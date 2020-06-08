【地攤經濟】急降溫而非急叫停 因官媒也承認擺攤能促就業

為促進經濟和就業，總理李克強鼓勵發展地攤經濟，並稱之為「中國的生機」。截至4日，已有上海、南京、成都等27地公開鼓勵發展地攤經濟，這股熱潮也帶動了民眾的擺攤積極性。不過，一掀而起的地攤熱又帶來城市管理問題，官媒央視緊急降溫，稱不能盲目跟風。值得注意是，官媒意在降溫，並非要立刻叫停地攤經濟，因地攤經濟確實可帶動就業。

盲目跟風易引發城市管理問題

先有北京當局明確表示，「地攤經濟」不適合首都，城管部門將加強執法，整治佔道擺攤等行為，隨後，官媒央視也發聲稱，「地攤經濟」並非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

此種言論也不無道理。地攤經濟若不加以規範，很容易滋生交通堵塞和污染環境的問題，遼寧大連的一處夜市日前就因此被停市整改。

▲ 大連一處夜市被停市整改（圖片來源：澎湃新聞）

儘管會產生城市管理問題，但當局也不是全部叫停。因地攤經濟可能是疫情之下、百廢待興時期，讓失業民眾復工復產、手中拿到生活費的最快捷方法。

做好五方面工作 可規範地攤經濟

有學者估算，內地有7.7億勞動就業人口，15%的人從事非正式就業（沒有固定場所），大概是1億人。參照發達國家的非就業人數比例，如果放開地攤經濟，加上農貿市場、建材市場、小商品市場、早市等等，至少可促進5,000萬人就業。這將為受中美貿易戰、疫情衝擊的倒閉潮、失業潮打下一針強心劑。

《人民日報》網站也發文指出，地攤經濟一方面能在一定程度上拉動經濟發展、增加就業，另一方面是因為它帶來的煙火氣喚起國人對城市生活的最初記憶。對於地攤經濟，不能放手，也不能放鬆，而是要「有序」。

此前， 專家也提出5點建議，一是對地攤經濟的從業者，進行登記管理。二是限定經營的空間和時間，避免影響交通。三是加強對衛生污染的治理，建立防疫應急管理制度。四是設置服務質量監督機制，保障消費者權益。五是借助互聯網思維提升管理效率，如網上申請、登記、報稅等。

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責任編輯：尹航