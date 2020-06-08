【地攤經濟】外媒早預視李克強「地攤經濟」難持久？企業紓困更實際

▲ 外媒早預視李克強「地攤經濟」難持久？企業紓困更實際

國務院總理李克強日前指「地攤經濟」是中國生機，但這股擺攤熱旋起旋落，官媒自周六開始群起質疑「地攤經濟」不僅未必可支持經濟、且不利城市管理，與李克強不同調，「地攤經濟」熱潮急降溫。事實上，英國廣播公司（BBC）5日已預視「地攤經濟」熱潮難持久。

中國官方公布的城鎮調查失業率在2月達6.2%的歷史高位，儘管在4月下滑至6%，但依然存失業潮風險。李克強因而推動「地攤經濟」保就業，並表揚「西部有個城市」通過流動商販的攤位解決了大量就業，「人民群眾中有無窮創造力」。

事實上，BBC 5日也引述中文大學商學院助理教授胡榮指出，「地攤經濟」屬種過渡性、靈活性和臨時性的就業，短期看可以吸收很多疫情中關店裁員的人再就業，其相比於租金昂貴的店面經營成本小，門檻也很低，可以成為網購的補充。而據支付平台「支付寶」數據統計，截至5月底，中國已有1200萬家小店和路邊攤收入同比增長，實現反彈。

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不過，官方之後卻突然轉變對地攤的態度，中央電視台7日發表題為《「地攤經濟」不能一哄而起》的評論，指「地攤經濟」非包治百病的靈丹妙藥，不同城市有不同的定位，也有不同的發展階段；一旦脫離實際，一哄而起、盲目跟風，就會適得其反，蠶食來之不易的城市治理成果。

然而BBC於5日已預視「地攤經濟」熱潮難持久，報道指出，中國每隔3年都會評選一定數量的「全國文明城市」，該稱號被地方官員認為是一項重大政績。因此，很多城市都會打擊街頭小吃攤販，統一更換全市的廣告牌，甚至要求全城背誦宣傳口號，以成為「全國文明城市」。

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而報道也引述胡榮稱，「地攤經濟」難長遠保就業，認為政府該及時提出對企業的紓困方式，同時照顧高租金的店面經營，因為不可能所有人都從事「無租店費用的地攤經營」。

疫情發生後，相比於美國和日本都批准了總額近2萬億美元的經濟刺激計劃，其中包括相當大規模的直接支出，中國在上個月末的「兩會」僅宣佈通過新增赤字和建立抗疫特別國債，注資人民幣2萬億元提振計劃，普遍低於外界預期。

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本報記者：游昊雲