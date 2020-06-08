【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬（有片）

▲ 【華為5G】任正非密談曝光：華為處戰時狀態 他以這段影片激勵下屬

中美角力升級，特朗普政府加碼封殺華為、令華為芯片來源面臨斷供之際，《華爾街日報》曝光華為過去一段時間，迎戰美國圍堵的秘密戰略。華為創辦人任正非已內部向員工傳達「華為已進入戰時狀態」的訊息，早前更以一段上海芭蕾舞團載口罩堅持練習的影片，激勵員工迎難而上。

華為創始人任正非2018年底得知女兒在溫哥華轉機期間被拘留時，已著手應對美國一波又一波的封殺行動，至今未停歇。

「撲上去，殺出一條血路」

《華爾街日報》根據兩名華為高管證實的文字記錄，在女兒被捕一個多月後，任正非?觀了華為位於杭州的一個研發中心，他讓員工向美國科技巨頭Google學習，「撲上去，殺出一條血路」。

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另一份文字記錄，任正非今年2月份在武漢的一個華為園區出席內部活動時，向聚集在一起的員工表示「公司已進入了戰時狀態」。

報道又指出，新冠疫情期間，華為無法接待客戶以及外部訪客，任正非幾乎沒有進行過面對面的會面。在今年1月與歷史學家尤瓦爾·赫拉利（Yuval Noah Harari）在達沃斯世界經濟論壇上進行了一次簡短的交談後，任正非一直留在深圳，通過影片會議軟體向一線員工發表講話鼓舞士氣。

據一名消息人士稱，任正非最近鼓勵員工觀看一段上海芭蕾舞團成員帶著外科口罩練習《天鵝湖》的影片。華為在Twitter官方賬號上宣揚這些舞者的「生存精神」。

他表示，雖然公司在向上攀登，但他由於身體狀況，將走下坡路，無法再與公司一起攀登。他表示，大家現在知道痛點在哪，應該在哪些方面改進。

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《華爾街日報》又盤點了華為自2018年底後，連中應急的戰略。其中在孟晚舟被扣押後，任正非堅持赴阿根廷召開一次會議，討論全面重組華為的事宜。

在阿根廷，為期數天的會議最終制定出一項重組計劃，該計劃將更多權力交給了地區主管，這些主管管理著華為覆蓋170多個國家的龐大業務。《華爾街日報》看到的這份計劃的副本顯示，新計劃包括精簡總部的管理團隊，給予地區經理更多自主權，如允許他們獨立終止合同。

以美國軍事管理哲學 改組華為

任正非表示，整個計劃需要五年時間完成，他還表示，其靈感來自於美國軍事管理哲學。

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另外，任正非後來也組建了一個由親密副手組成的委員會，並派遣高管到世界各地安撫緊張不安的客戶。正如《華爾街日報》看到的備忘錄中提出的，訴訟是反擊戰略的一個關鍵部分。

華為今年稍早前，一度取得了一項關鍵性勝利，英國未理會特朗普政府的要求，批准華為建設5G網絡。

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隨後的一份備忘錄援引任正非的話表示，華為在成功說服英國允許該公司建設5G網絡方面取得的勝利，就像是斯大林格勒保衛戰，是重塑全球格局的轉折點。

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責任編輯：鄧國強

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