【中英關係】英議員促防中國留學生危害教育自由　央視反駁：做法可恥

受疫情追責、是否選用華為和港區國安法的影響，中英關係近期趨於緊張。英國議員提出應對中國的五點建議，其中還針對中國留學生。該議員表示，英國國際學生總數的三分一來自中國，對外國學生的依賴讓英國的一些大學受到壓力，危害教育系統和思想自由。對此，中國官媒表示，針對中國留學生的做法可恥。

議員建議接納來自民主國家的學生

英國議會外交事務專責委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）提出的英國政府五個方面的行動計劃的第一點是：開放的教育系統，鼓勵思想自由。針對中國留學生，他指出，這讓英國繁榮的自由正在受到威脅。

在去年本港發生修例風波時，在英國多間大學的內地學生和香港學生曾展開衝突。

英國國際學生總數的三分一來自中國，對外國學生的依賴讓英國的一些大學受到壓力。圖根哈特指出，「參與國家審查宣傳的學生可能面臨被開除的危險」，英國政府應該讓外國留學生多元化，「修改簽證要求將鼓勵來自像印度這樣的民主國家的留學生」。

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對於圖根哈特的指摘，中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）7日在網站刊文稱，針對在英國的中國留學生可恥。

文章寫道，針對中國留學生的做法，把他們視為「中國政府的木偶」，是剝奪他們對香港問題講出自己看法的合法權利，而他們的看法與西方的敘述不同。「簡而言之，他們沒有權利與西方觀點相左。」

該文章還批評包括《泰晤士報》在內的英國媒體，「為禁止中國學生在英國學習的觀點提供了平台」，是麥卡錫主義、種族主義，也是迫使學生在某些問題上接受某種觀點。

美國禁止軍方背景中國留學生入境

事實上，對中國留學生的指責不止於英國。美國日前宣布，禁止有解放軍背景的中國留學生、研究人員入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權。

對於美方指控，中國外交部回應稱，美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施，限制中國留學人員赴美簽證， 嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望，這是開歷史倒車，只會損人害己。

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責任編輯：尹航

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