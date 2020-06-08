  • 27°C
香港時間 : 2020608日 (一) 13:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中英關係】英議員劍指中國留學生危害教育自由 中國官媒：做法可恥

國情動向 13:33 2020/06/08

分享：

受疫情追責、是否選用華為和港區國安法的影響，中英關係近期趨於緊張。英國議員提出應對中國的五點建議，其中還針對中國留學生。該議員表示，英國國際學生總數的三分一來自中國，對外國學生的依賴讓英國的一些大學受到壓力，危害教育系統和思想自由。對此，中國官媒表示，針對中國留學生的做法可恥。

議員建議接納來自民主國家的學生

英國議會外交事務專責委員會主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）提出的英國政府五個方面的行動計劃的第一點是：開放的教育系統，鼓勵思想自由。針對中國留學生，他指出，這讓英國繁榮的自由正在受到威脅。

在去年本港發生修例風波時，在英國多間大學的內地學生和香港學生曾展開衝突。

英國國際學生總數的三分一來自中國，對外國學生的依賴讓英國的一些大學受到壓力。圖根哈特指出，「參與國家審查宣傳的學生可能面臨被開除的危險」，英國政府應該讓外國留學生多元化，「修改簽證要求將鼓勵來自像印度這樣的民主國家的留學生」。

【修例風波】BBC：台灣的大學「連儂牆」衝突 折射大陸生在台不容易

【修例風波】紐約時報：「修例風波」衝突不斷 澳洲中國留學生互相舉報

【反修例】澳大學反修例衝突後 中港留學生矛盾恐升級

對於圖根哈特的指摘，中央電視台旗下中國環球電視網（CGTN）7日在網站刊文稱，針對在英國的中國留學生可恥。

文章寫道，針對中國留學生的做法，把他們視為「中國政府的木偶」，是剝奪他們對香港問題講出自己看法的合法權利，而他們的看法與西方的敘述不同。「簡而言之，他們沒有權利與西方觀點相左。」

該文章還批評包括《泰晤士報》在內的英國媒體，「為禁止中國學生在英國學習的觀點提供了平台」，是麥卡錫主義、種族主義，也是迫使學生在某些問題上接受某種觀點。

美國禁止軍方背景中國留學生入境

事實上，對中國留學生的指責不止於英國。美國日前宣布，禁止有解放軍背景的中國留學生、研究人員入境，以避免中國不斷竊取美國機密技術與智慧財產權。

對於美方指控，中國外交部回應稱，美方泛化國家安全概念，以莫須有的罪名出台措施，限制中國留學人員赴美簽證， 嚴重侵犯中國留學人員正當權益，完全違背中美兩國人民包括青年一代開展友好交流的共同願望，這是開歷史倒車，只會損人害己。

【中英關係】約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國

【BNO】中方指BNO擴權違《中英聯合聲明》？一文看清來龍去脈

【國安法．BNO】英外相：願以中英貿易做代價為港人發聲  京此前批干政

【港版國安法】駐英使館：勿再沉迷殖民舊夢 各國不能借《中英聯合聲明》干預香港事務 

【中美角力】京智囊談中美冷戰　「先把家裏事做好」

【中美角力】特朗普簽署命令緊盯中概股　升級中美金融戰

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

【地攤經濟】李克強「地攤經濟」急降溫　五菱汽車股價曾挫3成半
今日
【地攤經濟】李克強「地攤經濟」急降溫　五菱汽車股價曾挫3成半
【中英關係】約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國
今日
【中英關係】約翰遜擬立法阻威脅國安的外資收購 被指針對中國
【地攤經濟】急降溫而非急叫停 因官媒也承認擺攤能促就業
今日
【地攤經濟】急降溫而非急叫停 因官媒也承認擺攤能促就業
【地攤經濟】外媒早預視李克強「地攤經濟」難持久？企業紓困更實際
今日
【地攤經濟】外媒早預視李克強「地攤經濟」難持久？企業紓困更實際
中央電視台 香港 解放軍 中國外交部 國安法 港區國安法 概念 壓力 電視台 大學

下一篇文章

【肺炎疫情】曾抗SARS世衛前總幹事批評 中國拖延通報病毒人傳人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國 免礙習近平訪日
【港區國安法】共同社：日拒絕與美英聯署批中國 免礙習近平訪日
【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【BNO】梁振英：港人如因BNO獲居英權 香港投票權應取消
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【BNO平權懶人包】關於BNO六件大事：給你工作權　不代表一定獲居英權
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
【美國示威】中國批美沒人權　蓬佩奧罕有以「下流可笑」反駁
6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？
6億人月入千元惹脫貧大計憂慮 李克強說出了中國的另一面？
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」
【罷免韓國瑜】挺韓高雄市議長許崑源跳樓亡 FB遺言「誰會是贏家」