【地攤經濟】北京之後深圳也表態　不宜一哄而上發展地攤經濟

國務院總理李克強提出的「地攤經濟」，但推出不足10日即被中央降溫，繼央視及《人民日報》等中央媒體後，深圳市委機關報《深圳特區報》周一（8日）也刊文稱，發展「地攤經濟」，可能一定程度上創造就業崗位，但它不是一劑萬能藥方；而深圳是「現代化國際大都市」，「不宜一哄而上發展『地攤經濟』」。

《深圳特區報》今日發表題為「是否發展『地攤經濟』要因地制宜因城而異」的評論員文章，一開始已經表明「發展『地攤經濟』，可能一定程度上創造就業崗位，但它不是一劑萬能藥方」，文章認為是否發展地攤經濟主要有兩個考慮，一是城市定位，另一個則是城市的精細治理。

城市定位方面，文章指出內地大城市發展一日千里，但卻出現城市面貌、產業結構趨同，出現地域特色喪失、千城一面問題。地攤經濟是否符合城市經濟結構戰略性調整大方向，及是否能補足城市功能中的弱項和缺點，則值得當政者仔細思量。然而，以深圳的定位，「顯然不宜一哄而上發展地攤經濟」。

另一考慮則是精細治理，文章指城市管理應該「像繡花一樣精細」，既要善於運用現代科技手段實現智能化，又要通過繡花般的細心、耐心、巧心提高精細化水平，以「繡」出城市的品質品牌。發展地攤經濟，可能會出現環境衞生、交通出行、城市管理等問題，需要各方面高度重視。

文章最後則認為，「是否發展地攤經濟則並非一道必答判斷題，而是一道補充選擇題」，就各地而言，仍要「堅持新發展理念，推動高質量發展」等目標。

《北京日報》昨日則透過微博，表示當地的城管部門會「依法嚴格查處佔道擺攤設點的違法行為」，打壓小販隨街擺檔的活動。