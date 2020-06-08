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【中國經濟】滬指高開低走升0.2% 地攤經濟概念股重挫

經濟脈搏 16:06 2020/06/08

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內地三大股指高開低走，上證綜合指數收升0.2%，創業板指下跌。官媒自周六開始群起質疑「地攤經濟」不僅未必可支持經濟、且不利城市管理，地攤經濟概念股今日均大幅走弱。

滬指今早高開，指數午後下挫後維持震盪，截至收市，滬指收報2937.77點，升0.24%；深證成指報11215.76點，升0.31%。創業板指全日跌0.59%，報2153.56點。

滬深兩市成交放量至6843億元（人民幣，下同），其中滬市成交2746億元，深市成交4097億元。北向資金今日淨買入6.1億元，為連續11日淨買入。

盤面上，石油礦業、酒店餐飲、化工、農業服務、鋼鐵等漲幅居前，零售等「地攤經濟」概念股大跌，百大集團跌停，浙江東日、茂業商業、匯嘉時代跌超9%。在港上市的五菱汽車 （00305） 今天早段一度跌逾35%。

內地官媒評論指，如果「地攤經濟」一哄而起，各個城市多年積累的精細化管理成效就會功虧一簣。目前各大一線城市均未盲目跟風，也沒有發布「地攤地圖」，一些城市更明確對亂擺攤檔說不。

人行進行1200億人幣逆回購操作

中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行1200億元的7天期逆回購操作，中標利率維持在2.2厘。

人行稱，有5000億元中期借貸便利(MLF)操作到期。人行將會在本月15日左右，對今個月到期的MLF操作進行續作，具體操作金額將根據金融市場需求等情況確定。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，自5月中下旬以來，隨著疫情防控取得成果以及經濟觸底回升加快，市場隔夜利率逐步回漲至2%左右，並向7天逆回購政策利率靠近。今日人行開展1200億元7天逆回購操作，並表示將於6月15日左右對本月到期的7400億元中期借貸便利（MLF）一次性續做，預計本月降准或將「落空」。

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責任編輯：蒯宇澄

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