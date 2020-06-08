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【京東上市】由43呎攤位到3.6億用戶電商　一文看懂劉強東創業史

經濟脈搏 16:07 2020/06/08

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【京東IPO】由43呎攤位到3.6億用戶電商 一文看懂劉強東創業史

新股IPO陸續來，內地電商巨擘京東 （09618） 在香港IPO招股。誰能料想，目前擁有3.6億活躍用戶的京東，最初只是北京中關村一個4平方米（約43平方呎）的攤位。經查閱京東的發展史，這與創始人劉強東能夠抓住時機、抓住消費趨勢密不可分。

劉強東出生於江蘇宿遷，家境並不富裕。他中學畢業後進入中國人民大學，從大一就嘗試自食其力，隨後又學習編程和寫程序，小賺一筆後，在大四那年接手學校附近的餐廳，但經營餐廳以失敗告終，這也是他第一次創業。

沙士疫情下 劉強東嘗試網絡賣貨

1998年，大學畢業幾年後，劉強東在北京中關村租下4平方米的攤位，買了一台二手電腦、一輛二手三輪車，售賣刻錄機和光碟。攤位名叫「京東多媒體」，這就是「京東商城」的前身。「東」是代表劉強東，而「京」則是代表他的初戀女友龔小京。

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到了2001年，京東已成為當時內地最大的光磁產品代理商，並開設了十多家分公司。從這時候起，劉強東把京東定位為傳統渠道商，打算復制國美、蘇寧的商業模式經營IT連鎖店。2003年，京東多媒體連鎖店已經發展到十多家、

但SARS疫情導致生意慘淡，劉強東暫時關閉了所有門店。但疫情也催生出一大波互聯網企業，除了京東外，還包括同樣在港第二上市的阿裡巴巴。劉強東開始嘗試在互聯網上賣產品。

2014年赴美上市 本月來港第二上市

2004年1月，京東多媒體網正式開通，這一決定讓京東得以抓住了未來的消費趨勢。2007年6月，京東正式更名為京東商城。自2004年年初涉足電子商務領域以來，京東一直保持高速成長，連續七年增長率均超過200%。

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隨後，京東獲得今日資本、雄牛資本，以及來自俄羅斯、加拿大等地的注資，並在2014年5月在納斯達克掛牌上市，美國也迎來了中國最大的赴美IPO。京東並未止步於此，本月來港二次上市。

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責任編輯：尹航

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